 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Июля

16 Июля

Популярное

ЕР выбрала кандидата на вакантное место в Хурале в Бурятии

ЕР выбрала кандидата на вакантное место в Хурале в Бурятии
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Место в Народном Хурале освободилось после ухода Евгении Лудуповой на пост министра здравоохранения

Руководитель филиала Россети Сибирь в Бурятии Сергей Козлов пойдёт от «Единой России» на дополнительные выборы в Народный Хурал по одномандатному округу №32, который включает Муйский и Северо-Байкальский районы.

Решение было принято 16 июля на заседании президиума регионального политического совета «Единой России». Кандидатуру Сергея Козлова поддержал в том числе глава Бурятии Алексей Цыденов. 



Сергей Козлов восемь лет занимал должность министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», он покинул правительство Бурятии по собственному желанию два года назад, в августе 2018-го. С поста министра перешёл на должность директора филиала ПАО «МРСК Сибири» (ныне Россети Сибирь) — «Бурятэнерго».

Прежде депутатом по округу №32 в Хурале Бурятии была Евгения Лудупова. Она досрочно покинула парламент в марте этого года в связи с назначением министром здравоохранения Бурятии.

Выборы по этому округу состоятся 13 сентября 2020 года.


депутаты Народного Хурала Народный Хурал Единая Россия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

ЕР выбрала кандидата на вакантное место в Хурале в Бурятии
ЕР выбрала кандидата на вакантное место в Хурале в Бурятии
Власть, 17.07.2020
Место в Народном Хурале освободилось после ухода Евгении Лудуповой на пост министра здравоохранения
Госдума разрешила вырубку леса на Байкале ради БАМа
Госдума разрешила вырубку леса на Байкале ради БАМа
Власть, 16.07.2020
Экологи предупреждают, что ЮНЕСКО может быть недовольно принятием этого закона
Минобрнауки Бурятии заплатило поставщику за непоставленный товар
Минобрнауки Бурятии заплатило поставщику за непоставленный товар
Власть, 16.07.2020
Министерство образования нарушило законодательство о закупах
Прокурор Бурятии проедется по трём районам
Прокурор Бурятии проедется по трём районам
Власть, 15.07.2020
Во всех трёх районах состоится личный приём граждан
Врио губернатора Иркутской области: «Дороги – это беда»
Врио губернатора Иркутской области: «Дороги – это беда»
Власть, 15.07.2020
В Иркутской области построили новый мост через реку Куда
Вице-премьер правительства России прилетит в Бурятию
Вице-премьер правительства России прилетит в Бурятию
Власть, 15.07.2020
В республике ждут визита вице-премьера Марата Хуснуллина
У членов ЛДПР в Бурятии появилось особое приветствие
У членов ЛДПР в Бурятии появилось особое приветствие
Власть, 15.07.2020
Новое приветствие появилось в связи с делом арестованного губернатора Хабаровского района Сергея Фургала
В Бурятии депутаты упорно идут наперекор прокуратуре
В Бурятии депутаты упорно идут наперекор прокуратуре
Власть, 15.07.2020
Совет депутатов никак не хочет увольнять главу, нарушившего антикоррупционный закон
В Бурятии стартует республиканский конкурс «Байкалу – чистые берега!»
В Бурятии стартует республиканский конкурс «Байкалу – чистые берега!»
Власть, 14.07.2020
Он проводится среди администраций населённых пунктов, расположенных у Байкала
Глава Бурятии проверил ремонт дороги до «Щучки»
Глава Бурятии проверил ремонт дороги до «Щучки»
Власть, 14.07.2020
Дорога поможет в развитии туристического кластера «Щучье озеро»
Глава Бурятии встретится с жителями Селенгинского района
Глава Бурятии встретится с жителями Селенгинского района
Власть, 14.07.2020
Алексей Цыденов посетит школы, проинспектирует ремонт дороги и осмотрит плодово-ягодный питомник

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^