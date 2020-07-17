ЕР выбрала кандидата на вакантное место в Хурале в Бурятии

Место в Народном Хурале освободилось после ухода Евгении Лудуповой на пост министра здравоохранения
Руководитель филиала Россети Сибирь в Бурятии Сергей Козлов пойдёт от «Единой России» на дополнительные выборы в Народный Хурал по одномандатному округу №32, который включает Муйский и Северо-Байкальский районы.
Решение было принято 16 июля на заседании президиума регионального политического совета «Единой России». Кандидатуру Сергея Козлова поддержал в том числе глава Бурятии Алексей Цыденов.
Сергей Козлов восемь лет занимал должность министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», он покинул правительство Бурятии по собственному желанию два года назад, в августе 2018-го. С поста министра перешёл на должность директора филиала ПАО «МРСК Сибири»
(ныне Россети Сибирь) — «Бурятэнерго».
Прежде депутатом по округу №32 в Хурале Бурятии была Евгения Лудупова. Она досрочно покинула парламент в марте этого года
в связи с назначением министром здравоохранения Бурятии.
Выборы по этому округу состоятся 13 сентября 2020 года.
Место в Народном Хурале освободилось после ухода Евгении Лудуповой на пост министра здравоохранения
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