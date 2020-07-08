 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Июля

07 Июля

Популярное

В Бурятии глава села фиктивно трудоустроила мужа и подругу

В Бурятии глава села фиктивно трудоустроила мужа и подругу
Власть,  Фото:pixabay.com
Также женщина растратила бюджетные деньги

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей главы одного из сельских поселений Заиграевского района Бурятии. Она признана виновной в мошенничестве, служебном подлоге и присвоении, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

В марте 2017 года глава села издала фиктивное распоряжение о приёме на работу знакомой на должность дворника. Глава поселения прекрасно знала, что обязанности дворника исполняться не будут, а заработную плату присваивала.

В ноябре 2018 года глава также фиктивно трудоустроила супруга на должность водителя, незаконно выплачивая ему заработную плату.

Кроме того, женщина заключила два договора аренды имущества с индивидуальными предпринимателями, а полученные от аренды помещений деньги растратила.

Бюджету нанесён ущерб на сумму 355 тыс. рублей. Прокурор района в суд предъявил исковое заявление о взыскании с виновной ущерба.

Сейчас женщина уже не работает сельским главой. Суд назначил ей пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также он не сможет три года занимать должности в органах местного самоуправления и на государственной службе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Приговор в законную силу пока не вступил.
сельские поселения мошенничество присвоение с использованием служебного положения
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии выбрали нового детского омбудсмена
В Бурятии выбрали нового детского омбудсмена
Власть, 07.07.2020
Наталью Ганькину утверждали тайным голосованием
Вице-спикером Народного Хурала стала Татьяна Мантатова
Вице-спикером Народного Хурала стала Татьяна Мантатова
Власть, 07.07.2020
За её кандидатуру проголосовали 50 человек
В Хурале Бурятии приступили к выборам вице-спикера
В Хурале Бурятии приступили к выборам вице-спикера
Власть, 07.07.2020
Предложены кандидатуры члены фракции «Единой России», а также коммуниста
«Цифры колоссальные»: Игорь Марковец оценил отчёт главы Бурятии
«Цифры колоссальные»: Игорь Марковец оценил отчёт главы Бурятии
Власть, 07.07.2020
Депутат отметил, что во всех сферах наблюдается рост показателей  
Глава Ростуризма призналась в любви к Бурятии и Байкалу
Глава Ростуризма призналась в любви к Бурятии и Байкалу
Власть, 07.07.2020
Глава Ростуризма Зарина Догузова поделилась своим топом туристического потенциала Бурятии
В Бурятии назвали «бредом» данные о средней зарплате учителей
В Бурятии назвали «бредом» данные о средней зарплате учителей
Власть, 07.07.2020
На сессии ответили на вопросы о зарплатах учителей и выплатах медикам
«Это большие затраты»: В Бурятии заговорили о возможной газификации
«Это большие затраты»: В Бурятии заговорили о возможной газификации
Власть, 07.07.2020
Зампред правительства Алексей Мишенин рассказал о работе по проблеме загрязнения воздуха и газификации республики
В Народном Хурале вспомнили о требовании извинений от главы МВД
В Народном Хурале вспомнили о требовании извинений от главы МВД
Власть, 07.07.2020
Депутат Баир Цыренов попросил «хоть какого-то ответа» от спикера Хурала
Глава Бурятии отчитался о работе за 2019 год
Глава Бурятии отчитался о работе за 2019 год
Власть, 07.07.2020
Депутаты задавали Алексею Цыденову вопросы о строительстве дорог и реконструкции школ
На коммуниста Баира Цыренова не стали возбуждать дело
На коммуниста Баира Цыренова не стали возбуждать дело
Власть, 07.07.2020
Следственный комитет проверял видео Баира Цыренова из военного медцентра
Бурятский замминистра: «Увижу мусорящих на Байкале – повыдёргиваю руки»
Бурятский замминистра: «Увижу мусорящих на Байкале – повыдёргиваю руки»
Власть, 07.07.2020
Наталья Тумуреева возмущена свинством отдыхающих на Байкале
«Рубашку Путина» продают на Avito за 165 тысяч рублей
«Рубашку Путина» продают на Avito за 165 тысяч рублей
Власть, 07.07.2020
Автор объявления утверждает, что рубашка была забыта в отеле
Экс-военному из Бурятии по ошибке начислили более миллиона рублей
Экс-военному из Бурятии по ошибке начислили более миллиона рублей
Власть, 07.07.2020
Минобороны по ошибке платило жителю Бурятии не один год

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^