Также женщина растратила бюджетные деньги
Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей главы одного из сельских поселений Заиграевского района Бурятии. Она признана виновной в мошенничестве, служебном подлоге и присвоении, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В марте 2017 года глава села издала фиктивное распоряжение о приёме на работу знакомой на должность дворника. Глава поселения прекрасно знала, что обязанности дворника исполняться не будут, а заработную плату присваивала.
В ноябре 2018 года глава также фиктивно трудоустроила супруга на должность водителя, незаконно выплачивая ему заработную плату.
Кроме того, женщина заключила два договора аренды имущества с индивидуальными предпринимателями, а полученные от аренды помещений деньги растратила.
Бюджету нанесён ущерб на сумму 355 тыс. рублей. Прокурор района в суд предъявил исковое заявление о взыскании с виновной ущерба.
Сейчас женщина уже не работает сельским главой. Суд назначил ей пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также он не сможет три года занимать должности в органах местного самоуправления и на государственной службе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.
Приговор в законную силу пока не вступил.
В Бурятии глава села фиктивно трудоустроила мужа и подругу
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Наталью Ганькину утверждали тайным голосованием
Обоих проводили под аплодисменты
За её кандидатуру проголосовали 50 человек
Предложены кандидатуры члены фракции «Единой России», а также коммуниста
Депутат отметил, что во всех сферах наблюдается рост показателей
Игорь Шутенков проверил дорожный ремонт на Хахалова
Глава Ростуризма Зарина Догузова поделилась своим топом туристического потенциала Бурятии
На сессии ответили на вопросы о зарплатах учителей и выплатах медикам
Зампред правительства Алексей Мишенин рассказал о работе по проблеме загрязнения воздуха и газификации республики
Депутат Баир Цыренов попросил «хоть какого-то ответа» от спикера Хурала
Депутаты задавали Алексею Цыденову вопросы о строительстве дорог и реконструкции школ
Следственный комитет проверял видео Баира Цыренова из военного медцентра
Наталья Тумуреева возмущена свинством отдыхающих на Байкале
Автор объявления утверждает, что рубашка была забыта в отеле
Минобороны по ошибке платило жителю Бурятии не один год