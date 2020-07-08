В Бурятии глава села фиктивно трудоустроила мужа и подругу

Также женщина растратила бюджетные деньги



Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей главы одного из сельских поселений Заиграевского района Бурятии. Она признана виновной в мошенничестве, служебном подлоге и присвоении, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В марте 2017 года глава села издала фиктивное распоряжение о приёме на работу знакомой на должность дворника. Глава поселения прекрасно знала, что обязанности дворника исполняться не будут, а заработную плату присваивала.



В ноябре 2018 года глава также фиктивно трудоустроила супруга на должность водителя, незаконно выплачивая ему заработную плату.



Кроме того, женщина заключила два договора аренды имущества с индивидуальными предпринимателями, а полученные от аренды помещений деньги растратила.



Бюджету нанесён ущерб на сумму 355 тыс. рублей. Прокурор района в суд предъявил исковое заявление о взыскании с виновной ущерба.



Сейчас женщина уже не работает сельским главой. Суд назначил ей пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также он не сможет три года занимать должности в органах местного самоуправления и на государственной службе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.



Приговор в законную силу пока не вступил.

