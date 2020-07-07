В Бурятии назвали «бредом» данные о средней зарплате учителей

На сессии ответили на вопросы о зарплатах учителей и выплатах медикам
Сегодня на 12-й сессии Народного Хурала Бурятии зампред правительства по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов отчитался о результатах оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания республики.
Депутат Баир Цыренов одним из первых задал два важных вопроса – о зарплате учителей и о выплатах медикам, которые борются с коронавирусом.
Депутат начал свою речь с того, что на днях было возбуждено уголовное дело на трёх полицейских, применивших насилие к 17-летнему подростку. Он предположил, что в правоохранительных органах служат люди, которым «где-то не хватает образования» и заговорил о зарплатах учителей.
Баир Цыренов предположил, что заработную плату учителей не привели в соответствие с майскими указами.
- Вы скажете, что средняя зарплата учителей – 37-38 тысяч рублей. Мы же понимаем, что это бред, это откровенное враньё! Подойдите к среднестатистической учительнице, она вам расскажет, что на двух ставках зарабатывает чуть более 20 тысяч. Её доходы будут считать усреднённо, не учитывая, что директорская зарплата – 100 тысяч рублей, - сказал депутат.
В выступление пытался вмешаться председатель Хурала Владимир Павлов, однако Баир Цыренов громко заявил: «Вы других не перебивайте, у вас нет такого права – мешать формулировать вопрос!».
Зампред Вячеслав Цыбикжапов ответил, что зарплата учителей соответствует майским указам, и отметил, что «даже превышает».
Затем Баир Цыренов спросил, почему с федерального центра в Бурятию недавно направили 6,5 млн рублей на выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, а в Иркутскую область – 200 млн рублей: «Наши врачи не в лучшей ситуации, чем в Иркутской области и уровень медицины ниже, чем в соседнем регионе».
- Вы откуда взяли такую цифру, это неправда. Там гораздо больше и больше, чем в Иркутской области, - коротко ответил Вячеслав Цыбикжапов и попросил дать слово министру здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой.
Министр сообщила, что в целом в Бурятию на выплаты медикам поступило 576 млн рублей.
- Мы эти 6,5 млн не просили. У нас остаток, мы произвели все выплаты, остались ещё 142 млн рублей. Мы всегда идём с остатком, никто наших сотрудников не ущемляет, а эти деньги мы даже не просили, - заявила Евгения Лудупова.
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Власть, Фото:
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