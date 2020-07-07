Минобороны по ошибке платило жителю Бурятии не один год
Житель Бурятии, который проходил военную службу по контракту, даже после увольнения из армии три года получал зарплату.
Произошло это из-за ошибки, деньги продолжали поступать бывшему контрактнику в автоматическом режиме. За три года мужчина получил от минобороны более 1,3 миллиона рублей. Сам экс-военный об этом никуда не сообщал, факт вскрылся только в ходе аудита.
В результате излишне начисленные деньги пришлось взыскивать по суду. Федеральное казённое учреждение «Единый расчётный центр министерства обороны» подало иск к мужчине в Баргузинский районный суд.
- Решением суда исковые требования удовлетворены. Взысканы с гражданина З. излишне выплаченные денежные средства в размере 1 368 853 рублей. Решение не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе Баргузинского райсуда.
Экс-военному из Бурятии по ошибке начислили более миллиона рублей
Власть, Фото:
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