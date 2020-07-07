Экс-военному из Бурятии по ошибке начислили более миллиона рублей

Минобороны по ошибке платило жителю Бурятии не один год



Житель Бурятии, который проходил военную службу по контракту, даже после увольнения из армии три года получал зарплату.



Произошло это из-за ошибки, деньги продолжали поступать бывшему контрактнику в автоматическом режиме. За три года мужчина получил от минобороны более 1,3 миллиона рублей. Сам экс-военный об этом никуда не сообщал, факт вскрылся только в ходе аудита.



В результате излишне начисленные деньги пришлось взыскивать по суду. Федеральное казённое учреждение «Единый расчётный центр министерства обороны» подало иск к мужчине в Баргузинский районный суд.



- Решением суда исковые требования удовлетворены. Взысканы с гражданина З. излишне выплаченные денежные средства в размере 1 368 853 рублей. Решение не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе Баргузинского райсуда.

