Федеральная таможенная служба определилась с крупным назначением для Бурятии
С 26 мая на должность первого заместителя начальника Бурятской таможни назначен капитан таможенной службы 33-летний Иван Бурлака из Хабаровска. Как сообщили в пресс-службе Бурятской таможни, соответствующий приказ выпустила Федеральная таможенная служба.
Иван Бурлака родился 19 сентября 1986 года в городе Советская Гавань Хабаровского края.
После окончания в 2008 году Владивостокского филиала Российской таможенной академии по специальности «Экономика и управление на предприятии (таможня)» начал службу старшим таможенным инспектором отдела таможенного досмотра Хабаровского таможенного поста Хабаровской таможни. Позже был назначен на должность заместителя начальника Бикинского таможенного поста, затем заместителя начальника Приамурского таможенного поста (Центр электронного декларирования).
В Бурятию на новую работу переведён с поста заместителя начальника Хабаровской таможни по экономической деятельности.
Женат, воспитывает сына.
Отметим, ещё не известно, кто будет новым начальником Бурятской таможни. Как сообщал «Байкал-Daily», в марте прежний руководитель Андрей Полетаев был назначен начальником Кемеровской таможни. Пост в Бурятии вакантный, врио пока назначена заместитель по экономическим вопросам Саяна Ильина.
Первым замначальника Бурятской таможни назначен хабаровчанин
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