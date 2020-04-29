Бурятские актрисы прочитали стихотворение ради челленджа

К челленджу «Стихи победы» присоединились актрисы из проекта «Шарбин»
Актрисы из проекта «Шарбин», они же артистки Бурдрама, Ольга-Ломбоева-Ранжилова и Лосолма Протасова присоединились к челленджу «Стихи Победы 75». Актрисы прочитали стихотворение «Склоняем знамёна» бурятского поэта Дольёна (Ильи) Мадасона.
Челлендж поддержала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
- Сегодня многие участвуют в онлайн челленджах, читают стихи о войне. На наших сайтах - soyol.ru, minkultrb.ru вы можете найти стихотворения наших поэтов-бойцов Красной Армии, - сказала в видеообращении министр.
К челленджу «Стихи победы» присоединились актрисы из проекта «Шарбин»
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