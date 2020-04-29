Бурятские актрисы прочитали стихотворение ради челленджа





Как сообщал «Байкал-Daily», ранее к челленджу «Стихи Победы 75», который в апреле запустил в Instagram республиканский центр народного творчества, присоединилась известная в Бурятии певица Мэдэгма Доржиева

Актрисы из проекта «Шарбин», они же артистки Бурдрама, Ольга-Ломбоева-Ранжилова и Лосолма Протасова присоединились к челленджу «Стихи Победы 75». Актрисы прочитали стихотворение «Склоняем знамёна» бурятского поэта Дольёна (Ильи) Мадасона.Челлендж поддержала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.- Сегодня многие участвуют в онлайн челленджах, читают стихи о войне. На наших сайтах - soyol.ru, minkultrb.ru вы можете найти стихотворения наших поэтов-бойцов Красной Армии, - сказала в видеообращении министр.