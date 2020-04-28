Мэдэгма Доржиева включилась в челлендж «Стихи Победы 75»





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мэдэгма Доржиевa (@midigmadorzhieva) 27 Апр 2020 в 6:28 PDT



Звезда бурятской эстрады также призвала всех подписчиков присоединиться к патриотическому челленджу.



- Уже совсем скоро главный праздник нашей страны – 9 мая. Давайте вспомним героев прошедших тяжелейшие испытания, ценой своей жизни ковавших Великую Победу. Призываю принять участие в челлендже #Стихи Победы75, - обратилась артистка.



В челлендже «Стихи Победы 75» участвуют уже более 100 человек.

Звезда бурятской эстрады также призвала всех подписчиков присоединиться к патриотическому челленджу.- Уже совсем скоро главный праздник нашей страны – 9 мая. Давайте вспомним героев прошедших тяжелейшие испытания, ценой своей жизни ковавших Великую Победу. Призываю принять участие в челлендже #Стихи Победы75, - обратилась артистка.В челлендже «Стихи Победы 75» участвуют уже более 100 человек.

Известная в Бурятии певица Мэдэгма Доржиева присоединилась к челленджу «Стихи Победы 75», который в апреле запустил в Instagram республиканский центр народного творчества.Певица выразительно прочитала строчки песни «Як-истребитель» Владимира Высоцкого. Видео набрало меньше чем за сутки более семи тысяч просмотров.- Я, не долго думая, решила прочитать текст песни «Як-истребитель» Владимира Высоцкого как стих. Ещё в детстве прониклась его творчеством, знала буквально наизусть. Папа очень любил Высоцкого. В редкие выходные он ставил его кассеты, - пояснила Мэдэгма Доржиева.