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23 тысячи жителей Бурятии оценили работу чиновников

23 тысячи жителей Бурятии оценили работу чиновников
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Интерактивный портал «Активный гражданин» помогает влиять на работу органов власти

В настоящее время на портале «Активный гражданин Республики Бурятия» зарегистрировано свыше 16 750 пользователей и поступило около 440 сообщений по вопросам формирования комфортной городской среды, общественного транспорта, дорожного хозяйства, здравоохранения и ЖКХ.

Портал был создан по инициативе главы республики Алексея Цыденова и позволяет жителям республики в интерактивной форме влиять на работу органов управления, а госучреждениям – получать оценку собственной деятельности от населения.

Сегодня на портал поступают сообщения по пяти направлениям: ЖКХ, дорожное хозяйство, общественный транспорт, здравоохранение. В настоящее время на портале уже даны разъяснения и решены проблемы по 405 сообщениям, из них по разделу «Формирования комфортной городской среды» - 22, «Общественный транспорт» - 34, «Дорожное хозяйство» - 188, «Здравоохранение» - 17, «ЖКХ» - 144.

За время работы портала уже 22 615 пользователей выразили свое мнение о качестве работы органов власти Республики Бурятия. Кроме того, на портале органами власти проводятся опросы граждан относительно важности и приоритетности тех или иных государственных инициатив и проектов, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
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