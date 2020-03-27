Глава Бурятии обратился к жителям республики в связи с коронавирусом. ВИДЕО

«Главная спасительная вакцина – это самодисциплина», сказал Алексей Цыденов
Представляем полный текст обращения
Уважаемые жители Бурятии!
Сегодня получено первое подтверждение диагноза коронавирусной инфекции у двух человек в Бурятии. Ещё у четырёх контактных лиц также есть первичное подтверждение наличия коронавируса.
С учётом этого необходимо более ответственное отношение всех к исполнению профилактических мер.
Ещё раз прошу всех воздержаться от посещения публичных мест. В соответствии с решением федерального оперативного штаба по коронавирусу временно прекращается работа детских игровых комнат, кружков, спортивных секций, театров, кинотеатров и кинозалов, ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов) и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах. Вводится запрет на проведение любых мероприятий с количеством участников более 50 человек, в том числе в барах и ресторанах. Свадьбы, юбилеи, миланы и прочие подобные мероприятия с большим участием людей не должны проводиться.
Напомню, на сегодня полностью мобилизованы система здравоохранения республики и соответствующие службы. Создан запас медикаментов и необходимой реанимационной техники. Сейчас все стационары республики обеспечены аппаратами искусственной вентиляции лёгких: 153 аппарата готовы к работе на случай наступления осложнений. Мобилизуем материальные и человеческие ресурсы.
Сегодня от каждого требуется понимание и содействие. Главная спасительная вакцина – это самодисциплина.
По прибытии из зарубежных стран незамедлительно сообщайте о своём состоянии и местонахождении на горячую линию 37-95-32 или 112. Не посещайте медицинские учреждения, изолируйтесь дома и после звонка ждите врача.
Настоятельно прошу всех, кто имеет возможность оставаться дома – оставаться дома, даже если вы не имели контактов с больными и не выезжали за пределы Бурятии.
По мировому опыту 90% заболевших переносят инфекцию в лёгкой форме с симптомами, характерными для ОРВИ. И только у 10% наступают осложнения из-за сопутствующих хронических заболеваний. В первую очередь, это пожилые люди. Волонтёры организовали штаб волонтёрской помощи, чтобы одинокие люди старшего возраста могли покупать продукты и лекарства, не выходя из дома. Волонтёры доставляют необходимые покупки домой. Позаботьтесь о родителях, бабушках и дедушках – позвоните им и посоветуйте не выходить из дома, обеспечьте продуктами.
Для сокращения возможного контакта лиц Президент России Владимир Владимирович Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Причём заработная плата должна сохраниться и в коммерческих организациях.
Конечно, свою работу продолжат все предприятия непрерывного цикла, такие как водоканал, теплоэлектростанции, железная дорога и тому подобное. Также продолжат работать медицинские и аптечные организации, торговые организации, обеспечивающие реализацию продуктов питания и товаров первой необходимости, иные организации, выполняющие неотложные работы.
Детские сады в эту неделю также не будут работать.
У нас школьные каникулы, вузы и ссузы переведены на дистанционное обучение. Прошу обратить внимание на необходимость нахождения и школьников, и студентов, и взрослых дома. Выходные, каникулы и дистанционное обучение не должны использоваться как возможность собираться компаниями. Наоборот, эти меры приняты для минимизации взаимного общения. Всем необходимо быть дома.
Безусловно, такие ограничительные меры скажутся на экономике, в первую очередь, малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей.
Владимир Владимирович Путин в своём обращении объявил беспрецедентный комплекс мер поддержки людей и бизнеса. Напомню, что сказал Президент:
- Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям. Соответственно мы свои республиканские льготы и пособия, в том числе по коммунальным платежам, продлеваем автоматически и упрощаем порядок их получения.
- В ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, всем семьям, имеющим право на материнский капитал, будет выплачиваться дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно.
- Будет ускорена выплата на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно.
- Выплаты по больничному будут не менее 1 МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года. Сейчас больничный оплачивается в процентах от заработной платы в зависимости от стажа и может составлять 60% от средней зарплаты работника. И по сути может быть порядка 7 тысяч. Теперь с учётом поручения Президента больничный не может быть менее 12 тыс. руб. При этом только первые три дня больничный выплачивается за счёт работодателя, а в последующий период - за счет фонда социального страхования.
- Пособие по безработице увеличат до минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей.
- Будут установлены каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. Если у человека его месячный доход резко сократился, более чем на 30 процентов, у него появится право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Без штрафных санкций.
Это же будет предусмотрено и для пролонгации кредитов индивидуальных предпринимателей.
Эти нормы безусловно коснутся всех жителей республики, у которых есть кредиты или ипотека, и резко упали доходы.
Компаниям малого и среднего бизнеса предоставят отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.
Компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам на ближайшие шесть месяцев.
На шесть месяцев устанавливается мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов.
Эти меры будут распространены на компании, которые работают в секторах, наиболее затронутых нынешней ситуацией.
Для малых и средних предприятий в два раза, с 30% до 15%, снизится размер страховых взносов на фонд оплаты труда. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ.
Правительство России и Государственная Дума в ближайшее время примут соответствующие нормативные акты.
Такой обширный комплекс мер поддержки Президентом объявлен впервые. Такого не было ни в 2008-2009 годах, ни в 2014-2015 годах, когда мы также переживали кризисы в экономике.
И все эти меры поддержки получат и жители, и бизнес нашей республики.
Помимо этого, мы готовим свои меры поддержки, в том числе отсрочка для бизнеса платежей по аренде государственного имущества; отсрочка выплат без штрафов по действующим займам республиканского фонда поддержки предпринимательства; расширение перечня расходов, субсидируемых из республиканского бюджета и пр.
Уважаемые земляки, я позволю себе ещё раз процитировать Президента.
«Все меры, которые принимаются и ещё будут приняты, сработают, дадут результат, если мы проявим сплочённость, понимание сложности текущей ситуации. Если государство, общество, граждане будут действовать вместе, если сделаем всё, что зависит от каждого из нас. Нам нужно помнить о своей личной ответственности за своих близких, за тех, кто живёт рядом, кому нужна наша помощь и поддержка».
Уважаемые земляки, всем здоровья и стабильности!