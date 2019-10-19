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Экс-министра экономики Бурятии пригласили на работу в правительство Забайкалья

Экс-министра экономики Бурятии пригласили на работу в правительство Забайкалья
Власть, 
Новость сообщил советник главы Бурятии

Экс-министра экономики Бурятии пригласили на работу в правительство Забайкальского края. Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник главы республики Александр Васильев.

- Поздравляю Александра Бардалеева с приглашением на работу в правительство Забайкальского края! Желаю успехов на новом поприще! – написал Васильев.

Александр Бардалеев покинул пост министра экономики Бурятии 25 июля 2019 года. Сам Бардалеев в разговоре с «Байкал-Daily» признавался, что уходит «в никуда» и где будет трудиться в дальнейшем, он не знал. И.о. министра экономики республики назначили Елену Тыжинову.

Он работал министром с 2018 года. Выиграл серьёзный конкурс, обойдя 29 претендентов на этот пост. В финальном этапе он обошёл первого замминистра экономики Тимура Будаева, вице-президента АО АКБ «Алеф-Банк» Антона Виноградова (который позже стал министром по инвестициям Бурятии, а сейчас трудится главой полпредства), начальника контрактной службы БСМП Сергея Васильева и главу Хоринского района Юрия Ширапдоржиева.

До этого 13 лет трудился в банковской сфере более 13 лет. Одно из последних мест работы – директор операционного офиса «Территориальный офис» «Бурятский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк»


назначение Забайкальский край
 
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