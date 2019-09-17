Глава Бурятии вручил Елене Тыжиновой знак заслуженного экономиста России
В Улан-Удэ 16 сентября на планёрном совещании глава Бурятии Алексей Цыденов вручил почётный знак «Заслуженный экономист Российской Федерации» и.о. министра экономики Елене Тыжиновой.
- Указом президента Владимира Путина звание «Заслуженный экономист Российской Федерации» присвоено Тыжиновой Елене Георгиевне. Поздравляю вас с этим знаменательным событием! - сказал глава республики.
Елена Тыжинова родилась в селе Халюты Иркутской области. Свою трудовую деятельность начала в 1985 году в отделе социально-экономических исследований Бурятского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР после окончания Новосибирского государственного университета по специальности «Экономическая кибернетика».
В 1990 году защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Факторный анализ воздействия научно-технического прогресса на экономическое развитие региона».
В 1992 году перешла на работу в Государственный комитет Республики Бурятия по управлению государственным имуществом. При её непосредственном участии создана система управления государственным имуществом в республике, осуществлена инвентаризация государственного имущества, составлен реестр предприятий различных форм собственности.
С 2002 по настоящее время работает в министерстве экономики Бурятии, с конца июля в должности и.о. министра экономики.
В 2001 году Елене Тыжиновой присвоено звание «Заслуженный экономист Республики Бурятия».
Как сообщал «Байкал-Daily», пост министра экономики свободен с 25 июля, когда уволился Александр Бардалеев.
И.о. министра экономики Бурятии стала заслуженным экономистом России
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