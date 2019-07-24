По словам Александра Бардалеева, пока он уходит «в никуда»
Александр Бардалеев увольняется с поста министра экономики Бурятии. Эту информацию подтвердил «Байкал-Daily» сам Бардалеев. Его последний рабочий день в правительстве будет уже завтра, 25 июля.
На вопрос, где он планирует дальше трудиться и куда уходит, Александр Барделеев ответил – «пока в никуда».
Как сообщал «Байкал-Daily», 25 декабря 2017 года глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о назначении министра экономики. Новый министр приступил к работе с 10 января 2018 года.
Александр Бардалеев назвал новую должность вызовом для себя и очень интересной задачей. «Я считаю, что смогу сделать посильный вклад в развитие экономики, для того, чтобы наша республика двигалась в хорошем направлении. В первую очередь это формирование команды единомышленников, внедрение проектного управления», - заявил он журналистам.
Прежде Бардалеев работал в банковской сфере более 13 лет. Он руководил подразделениями крупнейших федеральных банков в различных регионах страны, прежнее место работы – директор операционного офиса «Территориальный офис» «Бурятский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк»
Александр Бардалеев покидает пост министра экономики Бурятии
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