Скончался первый председатель Народного Хурала Бурятии

Михаила Семёнова не стало на 81-м году жизни



Сегодня, 18 октября 2019 года, после продолжительной болезни ушёл из жизни председатель Народного Хурала первого и второго созыва (1994-2002 годы) Михаил Семёнов.



Прощание состоится 20 октября с 11 часов в здании филармонии в Улан-Удэ.



Михаил Семёнов родился в 26 ноября 1938 года в селе Корсунгай Иркутской области. В 1960 году после окончания Иркутского горно-металлургического института 28 лет проработал на Джидинском вольфрамомолибденовом комбинате, где прошёл путь от горного мастера до руководителя предприятия. Избирался депутатом Верховного Совета СССР (1984-1988), в 1988 году был выдвинут на пост заместителя председателя Совета министров Бурятии.



Михаил Семёнов трижды избирался депутатом Народного Хурала, дважды он занимал пост председателя республиканского парламента.



С 1996 по 2001 годы представлял Бурятии в Совете Федерации.



Его заслуги отмечены многими государственными наградами: Орденом трудового Красного знамени, Орденом почёта, медалью «Ветеран труда», почётным знаком государственной думы «За заслуги в развитие парламентаризма», почётными грамотами государственной думы, совета федерации. Михаил Семенов имел учёную степень кандидата юридических наук, звание «Заслуженные инженер Бурятской АССР».

