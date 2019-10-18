Михаила Семёнова не стало на 81-м году жизни
Сегодня, 18 октября 2019 года, после продолжительной болезни ушёл из жизни председатель Народного Хурала первого и второго созыва (1994-2002 годы) Михаил Семёнов.
Прощание состоится 20 октября с 11 часов в здании филармонии в Улан-Удэ.
Михаил Семёнов родился в 26 ноября 1938 года в селе Корсунгай Иркутской области. В 1960 году после окончания Иркутского горно-металлургического института 28 лет проработал на Джидинском вольфрамомолибденовом комбинате, где прошёл путь от горного мастера до руководителя предприятия. Избирался депутатом Верховного Совета СССР (1984-1988), в 1988 году был выдвинут на пост заместителя председателя Совета министров Бурятии.
Михаил Семёнов трижды избирался депутатом Народного Хурала, дважды он занимал пост председателя республиканского парламента.
С 1996 по 2001 годы представлял Бурятии в Совете Федерации.
Его заслуги отмечены многими государственными наградами: Орденом трудового Красного знамени, Орденом почёта, медалью «Ветеран труда», почётным знаком государственной думы «За заслуги в развитие парламентаризма», почётными грамотами государственной думы, совета федерации. Михаил Семенов имел учёную степень кандидата юридических наук, звание «Заслуженные инженер Бурятской АССР».
Скончался первый председатель Народного Хурала Бурятии
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