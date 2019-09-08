Игорь Шутенков с супругой проголосовали в 113 микрорайоне
В 10 часов на избирательном участке в 63-й школе в 113 микрорайоне на выборах мэра и депутатов горсовета проголосовал и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков. В беседе с журналистами он поделился, что выбор за депутата по округу ему было сделать «легко».
- Выборы важны. Надо прийти и сделать свой осознанный выбор, чтобы не кто-то за тебя решил, – отметил Шутенков. – Голосовать надо с хорошим настроением, с надеждой на будущее.
Ответил Игорь Шутенков на вопрос, какое главное качество должно быть у депутатов на округе.
- Самое главное качество для депутатов на округе – работа для людей. Делать город для не галочки, не для бумаги, не для фотографии, а для людей, - подчеркнул он.
Сегодня, 8 сентября, в 8:00 открыли свои двери избирательные участки города. Улан-удэнцы выбирают главу города и определяют состав депутатов городского совета, проголосовав на своих округах. Всего по городу работают 174 избирательных участка.
«Байкал-Daily» ведёт прямую трансляцию выборов.
Игорь Шутенков проголосовал на выборах мэра Улан-Удэ
Власть, Фото:
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