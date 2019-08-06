Александр Васильев будет работать на общественных началах
У главы Бурятии появился ещё один советник. Им назначен Александр Васильев.
Он работать он будет на общественных началах. Об этом говорится в распоряжении, подписанном Алексеем Цыденовым 31 июля.
Как сообщал «Байкал-Daily», также на общественных началах в должности советника главы трудится экс-мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев. Распоряжение было подписано в мае 2019 года. Геннадий Айдаев был мэром Улан-Удэ с 1998 по 2012 годы.
Назначен ещё один советник главы Бурятии
Власть, Фото:
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