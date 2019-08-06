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Назначен ещё один советник главы Бурятии

Назначен ещё один советник главы Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Александр Васильев будет работать на общественных началах

У главы Бурятии появился ещё один советник. Им назначен Александр Васильев.

Он работать он будет на общественных началах. Об этом говорится в распоряжении, подписанном Алексеем Цыденовым 31 июля.

Как сообщал «Байкал-Daily», также на общественных началах в должности советника главы трудится экс-мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев. Распоряжение было подписано в мае 2019 года. Геннадий Айдаев был мэром Улан-Удэ с 1998 по 2012 годы. 
назначение
 
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