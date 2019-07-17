Подписи для выдвижения на выборы мэра заняли у Игоря Шутенкова 17 листов
И.о руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков сегодня, 17 июля, лично сдал сегодня в городскую избирательную комиссию подписи избирателей, необходимые для выдвижения в кандидаты на выборах мэра Улан-Удэ. Всего Игорь Шутенков представил 1612 подписей улан-удэнцев в 17 папках. Это максимальное количество возможных подписей.
Минимальное количество необходимых подписей для регистрации в кандидаты – 1466, уточнили в избирательной комиссии. Подписи собирали волонтёры на улицах Улан-Удэ. Игорь Шутенков поблагодарил всех горожан, отдавших за него подписи.
- Также я бы хотел выразить благодарность тем людям-волонтёрам, которые непосредственно собирали подписи, - обратился и.о. руководителя администрации Улан-Удэ.
Из собранных подписей на подлинность проверят 293 подписи, то есть 20% от минимального количества необходимых подписей для регистрации в кандидаты на выборах мэра Улан-Удэ.
После регистрации его официальным кандидатом Игорь Шутенков объявит сбор наказов от улан-удэнцев.
Выборы мэра Улан-Удэ состоятся 8 сентября. Как сообщал «Байкал-Daily», участвовать в них решили 11 человек.
Игорь Шутенков сдал 1600 подписей в избирательную комиссию
Власть, Фото:
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