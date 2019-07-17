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За кресло мэра в Улан-Удэ решили бороться 11 человек

За кресло мэра в Улан-Удэ решили бороться 11 человек
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В последний день приёма документов зарегистрировались ещё два претендента

В столице Бурятии завершился приём документов от желающих баллотироваться в мэры. Список кандидатов в мэры Улан-Удэ пополнился ещё двумя претендентами. От партии «Гражданская платформа» выдвинулся нынешний заместитель мэра Улан-Удэ, депутат горсовета, бывший председатель комитета городского хозяйства мэрии Алексей Хандархаев.

Ещё одним из претендентов на должность мэра стал общественник, самовыдвиженец Алексей Карнаухов. В сведениях о кандидате указано, что он временно не работает, Карнаухов получил образование в НОУ ВПО Сибирской академии права, экономики и управления.

Всего за кресло мэра Улан-Удэ решили бороться 11 человек.

Список кандидатов на должность мэра выглядит следующим образом:

1. Геннадий Бадмаев, директор ТСЖ «Уютный двор», партия «Справедливая Россия»
2. Вячеслав Мархаев, иркутский сенатор, лидер Бурятского отделения КПРФ
3. Николай Чимитов, представитель ЛДПР
4. Игорь Шутенков, и.о. руководителя администрации Улан-Удэ, самовыдвиженец
5. Батодалай Багдаев, телеведущий, КПСС
6. Евгения Балтатарова, журналист, самовыдвиженец
7. Мункожап Бадмаев, бывший зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры и экс-глава полпредства Бурятии, самовыдвиженец
8. Евгений Меньшиков, генеральный директор ООО «Байкальская инновационная корпорация», самовыдвиженец
9. Николай Красиков, пенсионер, самовыдвиженец
10. Алексей Хандархаев, заместитель мэра Улан-Удэ, партия «Гражданская платформа»
11. Алексей Карнаухов, временно неработающий, самовыдвиженец

Как сообщал «Байкал-Daily», прошёл регистрацию и стал первым официальным кандидатом на выборах мэра пока только Батодалай Багдаев.

Выборы мэра Улан-Удэ состоятся 8 сентября.
выборы мэр
 
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