В Бурятии внесли представление начальнику УФСИН

Нарушения прокуратура выявила в исправительной колонии в Гусиноозёрске



Прокуратура и контролирующие органы проверили соблюдение уголовно-исполнительного законодательства в исправительной колонии № 1 в Гусиноозёрске.



- Установлено, что при проведении воспитательной работы с лицами, отбывающими наказание, администрацией исправительного учреждения применялись меры поощрения с нарушением уголовно-исполнительного законодательства, - сообщает прокуратура Бурятии.



Общежития для проживания осуждённых недостаточно укомплектованы сантехническим оборудованием.



Также выявлены нарушения пожарной безопасности. В проходах и на эвакуационных лестницах зданий общежитий отсутствует эвакуационное освещение, в двух отрядах неисправна автоматическая пожарная сигнализация.



В ходе проверки нарушения частично устранены. Прокурор республики Галина Ковалева внесла представление начальнику УФСИН России по Бурятии. Представление находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.





