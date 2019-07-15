Нарушения прокуратура выявила в исправительной колонии в Гусиноозёрске
Прокуратура и контролирующие органы проверили соблюдение уголовно-исполнительного законодательства в исправительной колонии № 1 в Гусиноозёрске.
- Установлено, что при проведении воспитательной работы с лицами, отбывающими наказание, администрацией исправительного учреждения применялись меры поощрения с нарушением уголовно-исполнительного законодательства, - сообщает прокуратура Бурятии.
Общежития для проживания осуждённых недостаточно укомплектованы сантехническим оборудованием.
Также выявлены нарушения пожарной безопасности. В проходах и на эвакуационных лестницах зданий общежитий отсутствует эвакуационное освещение, в двух отрядах неисправна автоматическая пожарная сигнализация.
В ходе проверки нарушения частично устранены. Прокурор республики Галина Ковалева внесла представление начальнику УФСИН России по Бурятии. Представление находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии внесли представление начальнику УФСИН
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