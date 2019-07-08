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Бурятию посетил начальник Дальневосточного таможенного управления

Бурятию посетил начальник Дальневосточного таможенного управления
Власть,  Фото:Бурятская таможня
Юрий Ладыгин посетил таможенные посты в Бурятии

Перспективы развития внешнеэкономической деятельности региона деятельности Бурятской таможни с учетом вхождения Республики Бурятия в Дальневосточный федеральный округ, обсуждались во время визита

Бурятию посетил начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин. Он посетил таможенные посты и проверил порядок пропуска товаров, транспортных средств, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.

При этом было отмечено, что в работе таможенных постов присутствуют ряд остро стоящих вопросов: незаконченная реконструкция таможенного поста МАПП Кяхта и необходимость реконструкции ЖДПП Наушки, где инфраструктура не обновлялась с 2002 года.

Начальник Бурятской таможни Андрей Полетаев и начальники таможенных постов доложили об оперативной обстановке и основных результатах служебной деятельности. Бурятская таможня за первое полугодие 2019 года перечислила в федеральный бюджет более 10,7 млрд рублей (1 полугодие 2018 г. – более 1,7 млрд рублей). Товарооборот в регионе деятельности таможни составил более 926 млн долларов США (более 218 млн долларов США).

Через пункты пропуска с небольшим увеличением по сравнению с первым полугодием прошлого года было перемещено в обоих направлениях 383 649 человек, 381 воздушных судов, 3261 пассажирских автобусов, 92361 легковых транспортных средств, 255 пассажирских ж/д составов, 10386 грузовых автомобилей. Значительно увеличилось количество грузовых ж/д составов – 1799, по сравнению с предыдущим периодом – 772.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 1 июля 2019 года Бурятская таможня перешла из Сибирского таможенного управления в подчинение Дальневосточного таможенного управления.

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