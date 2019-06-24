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Бурятская таможня уходит на Дальний Восток с 1 июля

Бурятская таможня уходит на Дальний Восток с 1 июля
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Сибирское таможенное управление попрощалось с Бурятской таможней

С 1 июля 2019 года Бурятская таможня перейдёт из Сибирского таможенного управления в подчинение Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ). Включение Бурятской и Читинской таможен в состав ДВТУ стало следствием присоединения к Дальневосточному федеральному округу Бурятии и Забайкальского края в ноябре 2018 года. Бурятская таможня была образована в 1988 году, а в декабре 1992 года вошла в состав Сибирского таможенного управления.

На днях в Бурятской таможне прошло торжественное собрание с участием первого заместителя начальника Сибирского таможенного управления генерал-майора таможенной службы Андрея Шишкина. Он поблагодарил руководство и личный состав за службу, пожелал профессиональных побед и высоких результатов дальнейшей работе. В своём выступлении Андрей Шишкин отметил:

- Сибирское таможенное управление высоко ценит вклад бурятских таможенников в развитие экономики Сибири. Уверены, что добросовестная работа личного состава таможни будет и впредь вносить значимый вклад в социально-экономическое развитие страны.

С переподчинением Бурятской таможни к Дальневосточному таможенному управлению отойдут 5 таможенных постов (таможенный пост ДАПП Монды, таможенный пост ЖДПП Наушки, таможенный пост МАПП Кяхта, Улан-Удэнский таможенный пост (центр электронного декларирования), Улан-Удэнский таможенный пост) и весь участок государственной границы РФ, проходящий по территории Бурятии протяжённостью 1028,85 км. Это – регион деятельности Мондинского таможенного поста, таможенного поста МАПП Кяхта, таможенного поста ЖДПП Наушки. Впрочем, если углубится в историю, то ещё в начале 20 века в таможенном отношении Кяхтинская таможня была в составе забайкальского района Приамурского генерал-губернаторства.

С 1 июля 2019 года вся информация о Бурятской таможне, в том числе новости, информация для участников ВЭД и физических лиц и др., будет доступна на сайте Дальневосточного таможенного управления www.dvtu.customs.ru в разделе «Таможни».

Также с 1 июля 2019 года изменится порядок заполнения расчетных документов на перечисление таможенных и иных платежей, предназначающихся для поступления на лицевые счета плательщиков, открытые в Бурятской таможне. Новый код Бурятской таможни – 10718000. Остальные реквизиты остаются неизменными, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

Таможня
 
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