«Город наш загнивает, пока правят им деды», - читает читинец
Читинец под ником SLAVA_KANDIDAT записал рэп-композицию о том, как стать новым мэром города.
«Реалити-проект о том, как обычный житель Читы попытается стать депутатом Читинской городской думы и занять должность мэра города Читы», - говорится в описании клипа.
В треке звучат такие строчки, как «город наш загнивает, пока правят им деды», «кознокрады и чинуши развалили всю страну». Упоминаются сильные наводнения и лесные пожары, которые действовали в Забайкальском крае. Есть строчки и про мусорную проблему Читы – она впечатлила известного блогера Илью Варламова, что он назвал город «новой мусорной столицей России».
Читинец зачитал рэп о том, как стать новым мэром
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