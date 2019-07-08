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Читинец зачитал рэп о том, как стать новым мэром

Власть, 
«Город наш загнивает, пока правят им деды», - читает читинец

Читинец под ником SLAVA_KANDIDAT записал рэп-композицию о том, как стать новым мэром города.

«Реалити-проект о том, как обычный житель Читы попытается стать депутатом Читинской городской думы и занять должность мэра города Читы», - говорится в описании клипа.

В треке звучат такие строчки, как «город наш загнивает, пока правят им деды», «кознокрады и чинуши развалили всю страну». Упоминаются сильные наводнения и лесные пожары, которые действовали в Забайкальском крае. Есть строчки и про мусорную проблему Читы – она впечатлила известного блогера Илью Варламова, что он назвал город «новой мусорной столицей России».
рэп выборы
 
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