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Мархаева выдвинули кандидатом на выборы мэра Улан-Удэ

Мархаева выдвинули кандидатом на выборы мэра Улан-Удэ
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Решение принято на внеочередной конференции бурятских коммунистов

Бурятское отделение КПРФ проголосовало за выдвижение на выборы мэра Улан-Удэ сенатора от Иркутской области, лидера коммунистов Бурятии Вячеслава Мархаева. Внеочередная конференция коммунистов состоялась в воскресенье, 23 июня. Также на ней были определены кандидаты от КПРФ в горсовет депутатов.

Мархаев официально подаст документы в Избирательную комиссию Улан-Удэ на рабочей неделе.

В 2017 году Вячеслав Мархаев планировал участие в выборах главы Бурятии. Однако Избирком отказал ему в регистрации по ряду причин, вроде наличия сдвоенных подписей.

Как сообщал «Байкал-Daily», первым документы в качестве кандидата в мэры подал и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков. Он будет участвовать в выборах не от «Единой России», а самовыдвиженцем. Также о своём намерении баллотироваться объявила ранее известный журналист Евгения Балтатарова.

КПРФ выборы
 
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