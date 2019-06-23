Решение принято на внеочередной конференции бурятских коммунистов
Бурятское отделение КПРФ проголосовало за выдвижение на выборы мэра Улан-Удэ сенатора от Иркутской области, лидера коммунистов Бурятии Вячеслава Мархаева. Внеочередная конференция коммунистов состоялась в воскресенье, 23 июня. Также на ней были определены кандидаты от КПРФ в горсовет депутатов.
Мархаев официально подаст документы в Избирательную комиссию Улан-Удэ на рабочей неделе.
В 2017 году Вячеслав Мархаев планировал участие в выборах главы Бурятии. Однако Избирком отказал ему в регистрации по ряду причин, вроде наличия сдвоенных подписей.
Как сообщал «Байкал-Daily», первым документы в качестве кандидата в мэры подал и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков. Он будет участвовать в выборах не от «Единой России», а самовыдвиженцем. Также о своём намерении баллотироваться объявила ранее известный журналист Евгения Балтатарова.
Мархаева выдвинули кандидатом на выборы мэра Улан-Удэ
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