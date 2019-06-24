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Власти Улан-Удэ отчитались о посадке газонной травы

Власти Улан-Удэ отчитались о посадке газонной травы
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, администрация Улан-Удэ
Специалисты продолжают высаживать зелёные насаждения

В Улан-Удэ высажено 2,5 тысячи квадратных метров газонной травы. Работы по озеленению города продолжаются. Специалисты «зелёной службы» ежедневно высаживают цветы и газоны, сообщает администрация города.



На сегодня работники городского лесничества продолжают сеять газонную траву методом гидропосева. На текущий момент высажено уже 2,5 тысячи квадратных метров газонной травы по улицам Бабушкина, Ербанова и Ленина.

Также проводятся работы по кошению травы, поливаются зелёные насаждения, проводится стрижка живой изгороди.

Кроме того, начата работа по санитарной обрезке деревьев. Для безопасного дорожного движения проводится работа по подрезке деревьев и кустарников вдоль магистральных улиц города, сообщает управление по информационной политике.




газон
 
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