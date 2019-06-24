Власти Улан-Удэ отчитались о посадке газонной травы

В Улан-Удэ высажено 2,5 тысячи квадратных метров газонной травы. Работы по озеленению города продолжаются. Специалисты «зелёной службы» ежедневно высаживают цветы и газоны, сообщает администрация города.











Кроме того, начата работа по санитарной обрезке деревьев. Для безопасного дорожного движения проводится работа по подрезке деревьев и кустарников вдоль магистральных улиц города, сообщает управление по информационной политике.











На сегодня работники городского лесничества продолжают сеять газонную траву методом гидропосева. На текущий момент высажено уже 2,5 тысячи квадратных метров газонной травы по улицам Бабушкина, Ербанова и Ленина.Также проводятся работы по кошению травы, поливаются зелёные насаждения, проводится стрижка живой изгороди.