Власти Улан-Удэ отчитались о посадке газонной травы

Специалисты продолжают высаживать зелёные насаждения
В Улан-Удэ высажено 2,5 тысячи квадратных метров газонной травы. Работы по озеленению города продолжаются. Специалисты «зелёной службы» ежедневно высаживают цветы и газоны, сообщает администрация города.
На сегодня работники городского лесничества продолжают сеять газонную траву методом гидропосева. На текущий момент высажено уже 2,5 тысячи квадратных метров газонной травы по улицам Бабушкина, Ербанова и Ленина.
Также проводятся работы по кошению травы, поливаются зелёные насаждения, проводится стрижка живой изгороди.
Кроме того, начата работа по санитарной обрезке деревьев. Для безопасного дорожного движения проводится работа по подрезке деревьев и кустарников вдоль магистральных улиц города, сообщает управление по информационной политике.
Специалисты продолжают высаживать зелёные насаждения
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