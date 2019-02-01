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Жена главного военного прокурора уволилась из полпредства Бурятии

Жена главного военного прокурора уволилась из полпредства Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Она отработала здесь меньше года

Ирина Петрова, супруга бывшего прокурора Бурятии, а ныне главного военного прокурора России Валерия Петрова, уволилась из полномочного представительства республики при президенте. Она занимала пост заместителя главы полпредства Бурятии по общим вопросам. Как сообщал «Байкал-Daily», Ирина Петрова была назначена на эту должность в марте 2018 года. Причина ухода – выход на пенсию.

Постановление об освобождении Ирины Петровой от занимаемой должности подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Освободить Петрову Ирину Александровну от должности заместителя главы полномочного представительства Республики Бурятия при президенте Российской Федерации по общим вопросам, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить её с государственной гражданской службы Республики Бурятия 25 января 2019 года в связи с выходом на пенсию с предоставлением социальных гарантий и компенсаций в соответствии с действующим законодательством о государственной гражданской службе», - говорится в документе.

До назначения в полпредство Бурятии Ирина Петрова трудилась в администрации главы и правительства Бурятии, где занимала пост председателя комитета государственной охраны объектов культурного наследия. Ещё раньше она была заместителем министра культуры Бурятии.
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