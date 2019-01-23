В Иволгинском районе назревает скандал вокруг отмены выборов главы



Иволгинский район расположен на левобережье реки Селенги, в центральной части Республики Бурятия. Районный центр с. Иволгинск находится в 29 км юго-западнее Улан-Удэ на автотрассе Улан-Удэ – Кяхта – Улан-Батор, через район проходит железнодорожная ветка Улан-Удэ – Наушки – Улан-Батор и на границе с районом расположен аэропорт Улан-Удэ.



Население на 1 января 2018 года составляло 56,5 тысяч человек. На территории находятся 28 населенных пунктов которые входят в шесть сельских поселений – Гильбиринское, Гурульбинское, Иволгинское, Нижнеиволгинское, Оронгойское и Сотниковское. Самыми крупными сёлами являются Иволгинск (на 01.01.17. – 7,1 тысяч человек), Сотниково (на 01.01.17. – 10,5 тысяч человек) и Поселье (на 01.01.17. – 7,6 тыс. человек).

