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В Иволгинском районе назревает скандал вокруг отмены выборов главы

В Иволгинском районе назревает скандал вокруг отмены выборов главы
Власть, 
Жители района возмущены тем, что у них хотят отобрать возможность выбирать самим

19 января в Иволгинском районе прошли общественные слушания для жителей сёл Сотниково и Нижняя Иволга по поводу отмены прямых выборов главы района. На предложение местных чиновников отменить прямые выборы главы в районе иволгинцы отреагировали резко отрицательно.

По словам местных жителей, оповещения граждан Иволгинского района о собрании, по сути, не было. 90% слушателей составили учителя, медицинские работники и сотрудники администрации.

- Почему народу то не дают решать. Оповещение жителей проходило через газету «Жизнь Иволги», тираж которой организаторы даже не знают, - возмущаются иволгинцы.

- У нас, наверное, только 0,01% жителей Нурселения выписывают газету «Жизнь Иволги». По моему соцопросу в группе села 141 человек выбрали народное голосование, а 7 человек – голосование депутатами райсовета. Люди хотят сами выбирать главу района, - высказалась депутат сельского поселения «Нижнеиволгинское» от села Нурселение. 



Жители Иволгинского района задали вопросы руководителям администрации района, чем улучшится их жизнь после нововведения, но, по словам людей, организаторы слушаний ускользнули от ответа и попросили письменно направить им вопрос.

- В Сотниково назревает скандал по этому поводу. Ведь они только что узнали о публичных выборах, - заявил один из участников собрания.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии весной прошлого года был принят закон, дающий муниципалитетам право самим решать, избирать своих глав на выборах или же назначать по конкурсу. Исключение составляют лишь выборы мэра. Его избирают исключительно всенародным голосованием.

Справка:

Иволгинский район расположен на левобережье реки Селенги, в центральной части Республики Бурятия. Районный центр с. Иволгинск находится в 29 км юго-западнее Улан-Удэ на автотрассе Улан-Удэ – Кяхта – Улан-Батор, через район проходит железнодорожная ветка Улан-Удэ – Наушки – Улан-Батор и на границе с районом расположен аэропорт Улан-Удэ.

Население на 1 января 2018 года составляло 56,5 тысяч человек. На территории находятся 28 населенных пунктов которые входят в шесть сельских поселений – Гильбиринское, Гурульбинское, Иволгинское, Нижнеиволгинское, Оронгойское и Сотниковское. Самыми крупными сёлами являются Иволгинск (на 01.01.17. – 7,1 тысяч человек), Сотниково (на 01.01.17. – 10,5 тысяч человек) и Поселье (на 01.01.17. – 7,6 тыс. человек).
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