В состав группы вошли 4 независимых от партий парламентариев
На сегодняшней сессии Народного Хурала Бурятии была зарегистрирована депутатская группа «Народный депутат». В состав группы вошли директор школы в Северобайкальске Оксана Бухольцева, бывший глава Иволгинского района Александр Цыденов, недавно исключённая из КПРФ Екатерина Цыренова и журналист телеканала «Тивиком» Намсарай Намсараев.
Все депутаты беспартийные и избраны по одномандатным округам.
К докладчикам не возникло вопросов, единогласным решением депутаты зарегистрировали новую группу «Народный депутат».
Ранее Намсарай Намсараев пояснял, что новое объединение «не является оппозицией для какой-либо политической партии».
Депутатские группы, согласно республиканскому законодательству, имеют такие же права, как и партийные фракции.
Хурал Бурятии зарегистрировал группу «Народный депутат»
Власть, Фото:
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