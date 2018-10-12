Министра труда, занятости и миграции Саратовской области Наталью Соколову отправили в отставку после скандальных высказываний о прожиточном минимуме
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы губернатора области.
Ранее на YouTube появилось видео с записью спора между Соколовой и депутатом облдумы от КПРФ Николаем Бондаренко. Политики пытались выяснить, на какую сумму можно прожить месяц. Чиновница выразила мнение, что 3,5 тысяч рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей».
Саратовский губернатор Валерий Радаев назвал недопустимым пренебрежительное отношение к темам, «имеющим жизненную важность для людей».
- К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жёсткие, — заключил он.
Саратовского министра уволили после слов о прожиточном минимуме
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