Улан-Удэнский горсовет лишится депутата

Главврач поликлиники № 6 Наталья Бухольцева досрочно сложит полномочия депутата Улан-Удэнского горсовета. Решение об этом будет рассмотрено завтра, 26 июля, на сессии горсовета. Уточняется, что Бухольцева подаёт в отставку по собственному желанию.
Наталья Бухольцева выиграла выборы в горсовет по округу №4 (часть Железнодорожного района Улан-Удэ).
Ей 56 лет, родилась 19 апреля 1962 года на станции Гусиное озеро в Бурятии. В 1986 году окончила Читинский государственный медицинский институт по специальности «врач-педиатр», в 2003 году - Бурятскую сельскохозяйственную академию им. В. Р. Филиппова по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит».
Во время учёбы в мединституте и в интернатуре работала медсестрой и врачом-интерном в отделении патологии новорождённых в Читинской областной детской клинической больнице. С 1987 по 2005 год, работая в отделенческой больнице на станции «Улан-Удэ» Восточно-Сибирской железной дороги, прошла путь от врача-педиатра палаты новорождённых до заведующей детским отделением и в дальнейшем заместителя главного врача по кадрам. С 2005 года – заместитель главного врача по кадрам отделенческой клинической больницы ОАО «РЖД», затем заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы. С 2008 года – заместитель главного врача по лечебной работе больницы восстановительного лечения на станции «Иркутск-Пассажирский» ОАО РЖД.
С 2009 года - главный врач городской поликлиники № 6.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2017 года кресло депутата горсовета досрочно освободила Индира Шагдарова, гендиректор «Абсолюта». Она также подала заявление об отставке по собственному желанию. На прошедших в сентябре дополнительных выборах место, освобождённое Шагдаровой, занял улан-удэнский ресторатор Денис Гармаев.