Улан-Удэнский горсовет лишится депутата

Читают сейчас

Чиновников Усть-Кута подозревают в служебном подлоге Власть, Прокуратура Усть-Кута выявила нарушения законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда

Алексей Цыденов: «Команда Бурятии» продолжит перемены в республике Власть, 22 июля в Улан-Удэ завершился первый форум «Команда Бурятии». В парке имени Жанаева в девяти секциях члены команды и эксперты обсудили задачи, направленные на улучшение жизни в республике, а также разработали механизмы их решения

Главврач больницы возглавит фонд ОМС в Бурятии Власть, Как стало известно «Байкал-Daily», решён вопрос с назначением на место, которое освободил Дамбинима Самбуев после получения должности министра здравоохранения