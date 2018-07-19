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Алексей Цыденов отчитал минобрнауки Бурятии

Алексей Цыденов отчитал минобрнауки Бурятии
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Существует риск, что к 1 сентября ремонтные работы в школах не успеют окончить

Под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова прошло совещание по подготовке школ к 2018-2019 учебному году. На нём министерство образования отчиталось о том, что в 10 районных школ ещё не начат капремонт, поскольку средства были доведены только в мае. Существует риск, что к 1 сентября работы не успеют окончить. Алексей Цыденов потребовал контролировать ход ремонтных работ, а в будущем не тянуть с выделением средств, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Первый заместитель министра образования и науки Бурятии Галина Фомицкая доложила, что капитальный ремонт ожидает 26 муниципальных школ. На эти цели 15 районам выделено 174,3 млн рублей.

- Существует риск невыполнения работ до 1 сентября с учётом таких серьёзных объёмов финансирования мероприятий, - заявила Галина Фомицкая.




Соглашения с муниципальными образованиями и перевод средств на счета муниципалитетов произошли в мае.

- Почему соглашение по доведению средств на капремонт заключено в мае? Вы бы в августе ещё заключили соглашение, и требовали проведения капремонта до 1 сентября! – возмутился глава Бурятии.

Представители минобрнауки объяснили, что выделение средств было утверждено только на апрельской сессии Хурала, а до неё объём средств, который выделялся из республиканского бюджета, не был определен. Представители минобрнауки обещали откорректировать работу.

- Что мешает утвердить не на апрельской сессии, а на декабрьской или февральской? Ну что это? Вы сейчас требуете закончить работу до 15 августа. Деньги дали в конце мая, конкурсные процедуры – минимум полтора месяца, - отчитал минобрнауки Алексей Цыденов. - На сессию выносят материалы, которые вы готовите, значит, вы так готовили, если не могли определиться в январе! Министерство до апреля не могло просчитать, - это и ушло в апрельскую сессию. А нельзя это с начала года все просчитать? В общем, на следующий год чтобы в феврале уже деньги были в районах, чтобы районы могли конкурсы проводить нормально, заранее. И чтобы Баунтовский район тоже мог в этом сезоне завозить материалы. Конечно, вы им деньги сейчас даёте – с учётом их условий они только через год смогут что-то сделать. Это ваша работа!

По состоянию на 18 июля, после торгов и заключенных конртактов в Мухоршибирском, Окинском, Селенгинском, Тарбагатайском и Тункинском районах начаты работы на 14 объектах

В 6 районах (Джидинском, Закаменском, Курумканском, Северо-Байкальском, Хоринском, Тарбагатайском) и Улан-Удэ по причине рассмотрения жалоб на аукционы контракты по 8 объектам находятся только на стадии заключения. По информации начальников районных управлений образования, работы тоже будут выполнены к началу учебного года.

По двум объектам в двух районах – Окино-Ключевской школе в Бичурском районе и Нестеровской школе Прибайкальского района – в настоящее время конкурсные работы ещё не завершены. Заключение контрактов запланировано только в августе.

Есть нюанс и на объекте в Баунтовском районе, Уакитской школе – контракт будет заключен в сентябре, так как возможность доставки материалов ввиду таяния вечной мерзлоты существует только зимой. Поэтому работы по выполнению контракта будут производиться весной будущего года, срок окончания работ – 1 июля 2019 года.

Всего в Бурятии насчитывается 463 общеобразовательных учреждения (26 государственных и 437 муниципальных). Численность учащихся в новом учебном году по прогнозам составит 143 238 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне Алексей Цыденов осмотрел площадки в Улан-Удэ, где будут построены четыре новые школы.

Алексей Цыденов минобрнауки глава Бурятии
 
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