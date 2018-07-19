Глава Бурятии осмотрел участки под четыре новые школы



































Для них функционирует только одна Посельская начальная общеобразовательная школа. В 2018-2019 учебном году в школе обучались 120 учащихся, из которых 44 - в третью смену. При этом в населённом пункте потребность в обучении по месту жительства имеют 723 ребёнка в возрасте от 7 до 11 лет.















