Глава Бурятии осмотрел участки под четыре новые школы

18 июля глава Бурятии Алексей Цыденов посетил четыре участка, на которых в 2019-2021 годы запланировано строительство школ. Деньги придут из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Алексей Цыденов призвал к рациональному подходу при проектировании, в частности, попросил изменить проект пристроя школы №25. Здесь, по его словам запланирован излишек административных площадей, которые можно заменить на дополнительные 100 учебных мест.
Так, планируется возвести пристрой на 250 учебных мест вблизи школы №25, пристрой с тёплым переходом на 216 мест к гимназии №33. Строительство самой большой школы - на 1275 мест - запланировано на левобережье - на ул. Автотранспортная в районе мркн Заречный, а также школа на 450 мест в Поселье Иволгинского района. Все они призваны ликвидировать трёхсменный режим обучения в близлежащих действующих школах.
- Главная задача, которую мы решаем – это ликвидация третьей смены. У нас 1 сентября порядка 1,3 тысяч детей пойдут в третью смену. Это недопустимо. Я уже говорил, что был у председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, получил поддержку в том, что в срочном порядке третья смена должна быть ликвидирована в школах. Чтобы решалась задача не только ликвидации третьей смены, но и первую, вторую смену мы должны немножко разгрузить, создать для детей нормальные условия для учебы, - сообщил глава Бурятии.
Алексей Цыденов отметил, что проектирование зданий начнется уже в этом году. Строительство стартует в 2019 году.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение правительству РФ о ликвидации «в кратчайшие сроки» третьей смены в школах Бурятии.
Школа №25
Первым пунктом в списке посещения стал участок на ул. Цыбикова в Улан-Удэ. Здесь в непосредственной близости от школы №25 появится здание на 250 учебных мест.
В 2017-2018 учебном году в школе №25 обучалось 1690 учащихся. При этом проектная мощность существующей школы составляет 500 учащихся. Поэтому образовательный процесс ведется в 3 смены. В 2018-2019 учебном году количество обучающихся данной образовательной организации предположительно вырастет до 1735 человек. В третью смену планируется обучение 103 учащихся, или трёх классов.
Ознакомившись с проектом нового задания, глава отметил, что более трети помещений запланированы как административные: кабинет директора, приёмная, учительские. Также в плане есть кабинеты труда. Поскольку здание планируется использовать как пристрой школы №25, где уже есть в наличии помещения под данные цели, Алексей Цыденов отметил нерациональность проектного решения. Он поручил скорректировать проект и использовать площади как классы.
- Мы выявили, где нужно оптимизироваться – школа запроектирована с излишком административных помещений, то есть не так рационально, как можно было бы использовать. И, грубо говоря, нашли плюсом 100 мест, - отметил глава Бурятии.
Гимназия №33
В 2019-2021 гг запланирована и реконструкция гимназии №33 Улан-Удэ. Первым этапом станет строительство пристроя на 216 мест с тёплым переходом в основное здание школы.
В ушедшем учебном году численность учащихся гимназии из-за массовой жилой застройки микрорайона увеличилась до 1546 человек. При этом плановая мощность школы - 532 места. Обучение велось в две смены, но ввиду нехватки учебных площадей прогнозируется введение обучения в три смены.
Школа в Заречном
Строительство самой большой школы - на 1275 мест - запланировано на ул. Автотранспортная в районе мркн Заречный. Это один из микрорайонов левобережной части города, где особо остро стоит вопрос проблема переуплотнения школ.
Всего на левом берегу Селенги в Улан-Удэ находится 4 школы: № 8, 37, 44, 54, в которых обучаются 6426 детей. Три из них обучают в три смены: № 8 (коэффициент переуплотнённости - 3), № 44 (3,4), № 54 (3,04).
- То есть у нас школа будет на 1275 человек в одну смену, 2,5 тысячи – в две. Мы этой школой решаем проблему третьей смены в трех школах на Левом берегу, - сообщил Алексей Цыденов.
Новую школу планируются строить по типовому проекту. Он уже был реализован в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. На участке 3,6 га разместится трёхэтажное здание со столовой, актовым залом, амфитеатром и бассейном. Спортивный зал будет иметь размеры в три раза шире обычного спортзала - 44 на 26 метров.
Школа в Поселье
Ещё один участок, где запланировано строительство новой школы на 450 мест - пригородное село Поселье Иволгинского района. Сейчас в селе проживает 1177 детей в возрасте от 7 до 18 лет.
Для них функционирует только одна Посельская начальная общеобразовательная школа. В 2018-2019 учебном году в школе обучались 120 учащихся, из которых 44 - в третью смену. При этом в населённом пункте потребность в обучении по месту жительства имеют 723 ребёнка в возрасте от 7 до 11 лет.
Из-за отсутствия общеобразовательной организации 1057 детей, проживающих в селе Поселье, вынуждены проходить обучение в школах Улан-Удэ и селе Сужа Иволгинского района.
По итогу поездки Алексей Цыденов поручил составить конкретный план разгрузки левобережных школ с указанием, в какие новые школы перейдут из них учащиеся.
Справка:
Всего в Улан-Удэ функционируют 55 школ, из них 92% работают в две смены, 8% - это школы № 8, 44, 54, 25 - в три смены. В 2014 году количество учащихся школ города составляло 50 128 человек, в 2017-18 учебном году – 58713 человек. Коэффициент переуплотнённости в среднем по городским школам составляет 2,8.
В связи с высокой миграцией населения из сельских районов в город на протяжении последних лет увеличился контингент школ. Ежегодное увеличение контингента составляет 2,5 тысячи детей, тогда как естественный прирост учащихся по городу составляет 250-300 детей ежегодно.