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В Улан-Удэ проведут ремонт котельных для снижения вредных выбросов в атмосферу

Власть, 
Власти Бурятии планируют провести до 2020 года ремонт котельных и теплосетей для снижения вредных выбросов в атмосферу

Об этом ТАСС сообщили в республиканском министерстве природных ресурсов.

Согласно данным доклада Роспотребнадзора, по итогам 2017 года Бурятия стала регионом с самым загрязненным воздухом в РФ. По данным местных властей, проблема действительно существует: превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе, том числе бензпирена фиксируется, как правило, во время отопительного сезона. Эти данные подтвердили исследования ученых из Института прикладной экологии и гигиены (Санкт-Петербург).

- До 2020 года запланирована реконструкция систем теплоснабжения в поселках Стеклозавод, Верхняя Березовка, Юго-Западная, Загорск, Заречный, Аэропорт и техзоны поселка Сокол, - сообщили в региональном министерстве.

Работа будет проводиться в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы».

- Данные меры позволят снизить выбросы загрязняющих веществ, - пояснили в Минприроды Бурятии.

Кроме того, местные власти рассчитывают перевести котельные частного сектора и объектов ЖКХ на использование брикетов. На данный момент в республике утвержден приоритетный проект, согласно которому отходы переработки древесины должны утилизироваться через производство пеллетов или брикетов. Также власти Бурятии планируют модернизировать ТЭЦ-2, что позволит закрыть 52 котельных и снизить вредные выбросы в атмосферу в 45 раз.

По оценке экспертов, усугубляют ситуацию с загрязнением воздуха в Улан-Удэ климатические и топографические условия, а именно горно-котловинный рельеф города. Все это создает неблагоприятные условия для рассеивания примесей, в том числе бензпирена в атмосферном воздухе и способствуют накоплению их в приземном слое, а при высокой влажности - образуют смог, зимой это приводит к образованию длительных застоев воздуха. По словам эколога Натальи Тумуреевой, есть такая природная характеристика: город находится в своеобразной чаше.

- Очень часто наблюдается процесс инверсии, когда теплый воздух подтекает под холодный, и загрязняющие вещества, которые выделяются, концентрируются в приземном слое и не выветриваются, - сказала она ТАСС.
минприроды
 
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