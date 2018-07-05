В Улан-Удэ проведут ремонт котельных для снижения вредных выбросов в атмосферу

Власти Бурятии планируют провести до 2020 года ремонт котельных и теплосетей для снижения вредных выбросов в атмосферу



Об этом ТАСС сообщили в республиканском министерстве природных ресурсов.



Согласно данным доклада Роспотребнадзора, по итогам 2017 года Бурятия стала регионом с самым загрязненным воздухом в РФ. По данным местных властей, проблема действительно существует: превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе, том числе бензпирена фиксируется, как правило, во время отопительного сезона. Эти данные подтвердили исследования ученых из Института прикладной экологии и гигиены (Санкт-Петербург).



- До 2020 года запланирована реконструкция систем теплоснабжения в поселках Стеклозавод, Верхняя Березовка, Юго-Западная, Загорск, Заречный, Аэропорт и техзоны поселка Сокол, - сообщили в региональном министерстве.



Работа будет проводиться в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы».



- Данные меры позволят снизить выбросы загрязняющих веществ, - пояснили в Минприроды Бурятии.



Кроме того, местные власти рассчитывают перевести котельные частного сектора и объектов ЖКХ на использование брикетов. На данный момент в республике утвержден приоритетный проект, согласно которому отходы переработки древесины должны утилизироваться через производство пеллетов или брикетов. Также власти Бурятии планируют модернизировать ТЭЦ-2, что позволит закрыть 52 котельных и снизить вредные выбросы в атмосферу в 45 раз.



По оценке экспертов, усугубляют ситуацию с загрязнением воздуха в Улан-Удэ климатические и топографические условия, а именно горно-котловинный рельеф города. Все это создает неблагоприятные условия для рассеивания примесей, в том числе бензпирена в атмосферном воздухе и способствуют накоплению их в приземном слое, а при высокой влажности - образуют смог, зимой это приводит к образованию длительных застоев воздуха. По словам эколога Натальи Тумуреевой, есть такая природная характеристика: город находится в своеобразной чаше.



- Очень часто наблюдается процесс инверсии, когда теплый воздух подтекает под холодный, и загрязняющие вещества, которые выделяются, концентрируются в приземном слое и не выветриваются, - сказала она ТАСС.

