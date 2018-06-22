Музей Тункинского национального парка переехал в новое здание в Кырене
21 июня музей открыл глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.
- Тункинская долина - это уникальное место. Байкал - жемчужина мира, а Тункинская долина является жемжучиной Бурятии. То, что здесь есть, заслуживает самого бережного отношения, нужно доносить это до людей, просвещать молодёжь, показывать гостям наши уникальные природные богатства. А наша задача - сохранить их для потомков в том первозданном виде, который есть сейчас. Это непростой, но благородный труд, - сказал Алексей Цыденов на открытия музея.
В экспозиции музея представлены эндемичные растения Тункинского района, минералы, предметы быта из археологических раскопок, экологические сборники, архивные документы.
К примеру, на стендах представлена кость шерстистого мамонта, которой более 40-50 тысяч лет.
Глава Бурятии открыл новый музей Тункинского нацпарка
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