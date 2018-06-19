Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Июня

18 Июня

Популярное

В министерстве спорта Бурятии назначили замминистра

В министерстве спорта Бурятии назначили замминистра
Власть,  Фото:страница Ивана Козырева
Должность получил мастер спорта по боксу

В министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии назначен заместитель министра - председатель комитета по физической культуре и спорта. Должность получил Иван Козырев, ранее занимавший пост замминистра с приставкой врио. Постановление о назначении подписал 18 июня и.о. председателя правительства Бурятии Игорь Шутенков.

«Назначить Козырева Ивана Валерьевича на должность заместителя министра спорта и молодежной политики Республики Бурятия - председателя комитета по физической культуре и спорту с испытательным сроком 6 месяцев и заключить с ним служебный контракт. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.

Ранее данный пост занимал Дмитрий Штэпа, он покинул минспорта в октябре 2017 года.

В феврале был назначен ещё один замминистра спорта Бурятии: кресло занял Эрдэни Дымчиков, до этого трудившийся в мэрии Улан-Удэ.

Справка:

Иван Козырев в 2010 году окончил экономический факультет БГСХА по специальности «Коммерция (торговое дело)», в 2012 году окончил магистратуру БГСХА по направлению «Экономика». С 2011 по 2015 гг. работал старшим преподавателем кафедры «История», преподавал экономические дисциплины. Был директором СДЮСШОР №11 (школа бокса «Ринг») с 2011 по 2018 гг.


Мастер спорта России по боксу. Выступал в весовых категориях 64-69 кг. Бронзовый призёр зимнего чемпионата России (2008 г), призёр чемпионата России среди студентов (2009 г), призёр чемпионата и первенства России среди профсоюзов (2006, 2008 гг.), победитель и призёр всероссийских и международных турниров.


минспорта РБ назначение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В министерстве спорта Бурятии назначили замминистра
В министерстве спорта Бурятии назначили замминистра
Власть, 19.06.2018
Должность получил мастер спорта по боксу
Бурятскому сенатору прочат уход после сентябрьских выборов
Бурятскому сенатору прочат уход после сентябрьских выборов
Власть, 19.06.2018
По данным федеральных СМИ, из Совета Федерации уйдут 17 сенаторов, в том числе один представитель Бурятии
Бурятия просит Москву исключить из Тункинского нацпарка 111 тысяч га
Власть, 18.06.2018
Правительство Бурятии направило в кабмин РФ письмо с просьбой исключить из границ Тункинского национального парка 111 тыс. га земель, занятых населенными пунктами и аграриями
При губернаторе Иркутской области создадут комитет по госпланированию
Власть, 18.06.2018
Комитет по госпланированию при губернаторе будет создан в Иркутской области
Сотрудничество между Улан-Удэ и Эрдэнэтом продолжается
Сотрудничество между Улан-Удэ и Эрдэнэтом продолжается
Власть, 18.06.2018
Мэр Улан-Удэ Александр Голков и губернатор Орхонского аймака, мэр города Эрдэнэта (Монголия) г-н Д. Батлут подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве между городами
Глава северного района Бурятии получил представление прокуратуры
Власть, 18.06.2018
В районе не занимались безопасностью транспортной инфраструктуры
Делегация Улан-Удэ обсудит с азиатскими коллегами качество воздуха
Власть, 17.06.2018
В столице Монголии 18-19 июня пройдет форум мэров городов стран Северо-Восточной Азии-2018
Председатель комитета СФ привёл в пример «Бережливую поликлинику» в Бурятии
Власть, 17.06.2018
Повысить доверие граждан к системе отечественного здравоохранения помогут пилотные проекты, запущенные на территории России, к примеру проект «Бережливая поликлиника»
Озвучены три сценария пространственного развития Улан-Удэ
Власть, 17.06.2018
13 июня представители минимущества Бурятии приняли участие в совещании по рассмотрению концепции пространственного развития Улан-Удэ
В Бурятии увеличится количество «сухих» дней
Власть, 17.06.2018
Вопрос о запрете продажи алкоголя в период проведения сельских спортивных игр поднимался на коллегии минспорта РБ
Александр Голков проинспектировал городские парки
Александр Голков проинспектировал городские парки
Власть, 14.06.2018
Мэр Улан-Удэ проверил, как идут работы по благоустройству и озеленению парковых территорий
Мэр Ангарска возглавил рейтинг доходов в Иркутской области
Власть, 14.06.2018
Заработок мэра Ангарского городского округа Сергея Петрова в 2017 году составил чуть более 9,1 млн рублей
Фонд капремонта Бурятии возглавил генерал-майор
Фонд капремонта Бурятии возглавил генерал-майор
Власть, 14.06.2018
Назначение получил бывший начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^