В министерстве спорта Бурятии назначили замминистра

Читают сейчас

Бурятия просит Москву исключить из Тункинского нацпарка 111 тысяч га Власть, Правительство Бурятии направило в кабмин РФ письмо с просьбой исключить из границ Тункинского национального парка 111 тыс. га земель, занятых населенными пунктами и аграриями

При губернаторе Иркутской области создадут комитет по госпланированию Власть, Комитет по госпланированию при губернаторе будет создан в Иркутской области

Сотрудничество между Улан-Удэ и Эрдэнэтом продолжается Власть, Мэр Улан-Удэ Александр Голков и губернатор Орхонского аймака, мэр города Эрдэнэта (Монголия) г-н Д. Батлут подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве между городами

Председатель комитета СФ привёл в пример «Бережливую поликлинику» в Бурятии Власть, Повысить доверие граждан к системе отечественного здравоохранения помогут пилотные проекты, запущенные на территории России, к примеру проект «Бережливая поликлиника»

Озвучены три сценария пространственного развития Улан-Удэ Власть, 13 июня представители минимущества Бурятии приняли участие в совещании по рассмотрению концепции пространственного развития Улан-Удэ

В Бурятии увеличится количество «сухих» дней Власть, Вопрос о запрете продажи алкоголя в период проведения сельских спортивных игр поднимался на коллегии минспорта РБ