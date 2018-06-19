Должность получил мастер спорта по боксу
В министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии назначен заместитель министра - председатель комитета по физической культуре и спорта. Должность получил Иван Козырев, ранее занимавший пост замминистра с приставкой врио. Постановление о назначении подписал 18 июня и.о. председателя правительства Бурятии Игорь Шутенков.
«Назначить Козырева Ивана Валерьевича на должность заместителя министра спорта и молодежной политики Республики Бурятия - председателя комитета по физической культуре и спорту с испытательным сроком 6 месяцев и заключить с ним служебный контракт. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.
Ранее данный пост занимал Дмитрий Штэпа, он покинул минспорта в октябре 2017 года.
В феврале был назначен ещё один замминистра спорта Бурятии: кресло занял Эрдэни Дымчиков, до этого трудившийся в мэрии Улан-Удэ.
Справка:
Иван Козырев в 2010 году окончил экономический факультет БГСХА по специальности «Коммерция (торговое дело)», в 2012 году окончил магистратуру БГСХА по направлению «Экономика». С 2011 по 2015 гг. работал старшим преподавателем кафедры «История», преподавал экономические дисциплины. Был директором СДЮСШОР №11 (школа бокса «Ринг») с 2011 по 2018 гг.
Мастер спорта России по боксу. Выступал в весовых категориях 64-69 кг. Бронзовый призёр зимнего чемпионата России (2008 г), призёр чемпионата России среди студентов (2009 г), призёр чемпионата и первенства России среди профсоюзов (2006, 2008 гг.), победитель и призёр всероссийских и международных турниров.
В министерстве спорта Бурятии назначили замминистра
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