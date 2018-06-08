Глава минпромторга России: Улан-удэнский самолёт будет востребован

















По его мнению, такой самолёт будет востребован.



- Этому проекту точно быть. Самолёт будет востребован и в России, и за рубежом, - добавил он.



Глава республики Алексей Цыденов поблагодарил министра промышленности и торговли РФ за приезд и внимательное отношение к региону: «Благодарю вас за поддержку, которую вы оказываете Республике Бурятия. Уверен, что мощности нашего авиационного завода, современное оборудование и высокая квалификация персонала позволят реализовать такой серьезный проект. Со своей стороны хочу заверить, что правительство Бурятии окажет помощь и поддержку заводу».



