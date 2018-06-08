Глава минпромторга России: Улан-удэнский самолёт будет востребован

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня с рабочим визитом в Улан-Удэ прилетел министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. С утра он посетил промышленный парк Бурятии, где оценил текстильные амбиции республики. После Мантуров посетил Улан-Удэнский авиазавод, в бизнес-центре которого состоялась личная встреча федерального министра и главы Бурятии Алексея Цыденова.
Основными вопросами обсуждения стали инвестиционные проекты, которым необходима поддержка минпромторга Российской Федерации, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
В частности, речь шла о планах по производству на Улан-Удэнском авиазаводе легкомоторного многоцелевого самолёта ТВС-2ДТС, который придёт на смену Ан-2.
- Это очень правильный проект. Единственное, ценовые параметры должны, конечно, вписаться не просто в рынок, а быть сегодня ещё лучше рынка для того, чтобы у нас появились экспортные возможности для расширения индустриального парка. То, что предложил гендиректор «Вертолётов России» Андрей Богинский, - подчеркнул Денис Мантуров в ходе обсуждения.
По его мнению, такой самолёт будет востребован.
- Этому проекту точно быть. Самолёт будет востребован и в России, и за рубежом, - добавил он.
Глава республики Алексей Цыденов поблагодарил министра промышленности и торговли РФ за приезд и внимательное отношение к региону: «Благодарю вас за поддержку, которую вы оказываете Республике Бурятия. Уверен, что мощности нашего авиационного завода, современное оборудование и высокая квалификация персонала позволят реализовать такой серьезный проект. Со своей стороны хочу заверить, что правительство Бурятии окажет помощь и поддержку заводу».
- Этому проекту точно быть. Самолёт будет востребован и в России, и за рубежом, - добавил он.
Глава республики Алексей Цыденов поблагодарил министра промышленности и торговли РФ за приезд и внимательное отношение к региону: «Благодарю вас за поддержку, которую вы оказываете Республике Бурятия. Уверен, что мощности нашего авиационного завода, современное оборудование и высокая квалификация персонала позволят реализовать такой серьезный проект. Со своей стороны хочу заверить, что правительство Бурятии окажет помощь и поддержку заводу».