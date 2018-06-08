«Байкал-Daily» уже сообщал о скандале на праймериз «Единой России» в Закаменском районе
Виктор Аюшеев, экс-глава Закаменского района и нынешний депутат Народного Хурала, снял свою кандидатуру с праймериз «Единой России» в преддверие выборов в Народный Хурал.
- Соответствующее заявление участник предварительного голосования предоставил в избирательную комиссию вчера, 7 июня, - сообщили в пресс-службе БРО «Единая Россия».
Как сообщал «Байкал-Daily», жалобы относительно Виктора Аюшеева и бездействия организационного комитета праймериз подали сразу несколько участников. Аюшеев занял 4 место на предварительном голосовании «ЕР», однако не принимал участие в обязательных дебатах. В оргкомитет было подано требование об исключении Виктора Аюшеева из итогового списка участников предварительного голосования.
Виктор Аюшеев снял свою кандидатуру с праймериз
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