Глава Росздравнадзора работает в Улан-Удэ

В Бурятии стартовала конференция «Приоритеты регионов: контроль, цифровизация и сервисная модель развития малого и среднего предпринимательства»
В работе конференции, которая открылась сегодня в Улан-Удэ, принимают участие около двухсот человек. В числе участников - глава Бурятии Алексей Цыденов, заместители министра экономического развития России Савва Шипов и Олег Фомичев, руководитель федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко, а также представители органов власти субъектов Сибирского федерального округа, бизнес-сообщества.
Основной целью конференции является выработка механизмов для совершенствования государственного управления в региональном разрезе.
Открывая пленарную сессию конференции, глава Бурятии Алексей Цыденов поблагодарил министерство экономического развития России за проводимую работу и организацию конференции в Бурятии.
- Владимир Владимирович Путин поставил задачу по активизации развития предпринимательства. В соответствии с поставленной задачей к 2024 года количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса должно увеличиться в 1,6 раз. Задача амбициозная и нам всем ее исполнять, - подчеркнул Глава Бурятии. - Наша цель - снизить административную нагрузку на малый и средний бизнес, сократить издержки и сфокусировать контроль там, где это наиболее необходимо.
По словам Алексея Цыденова, основные усилия правительства Бурятии сейчас сосредоточены на создании и развитии инфраструктуры поддержки бизнеса - региональных институтов развития бизнеса.
Дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса невозможно без использования цифровых технологий, внедрения высокотехнологичных производств, поэтому Правительство Бурятии предпринимает последовательные меры по цифровизации государственного управления.
- Уверен, что мы результативно поработаем и итогом нашего общения, нашей дискуссии станут конкретные решения, которые будут в последующем реализовываться либо у нас в республике, либо станут причиной корректировок федеральной нормативной базы, - отметил Глава региона.
В рамках конференции 31 мая-1 июня будут обсуждаться приоритетные направления совершенствования сотрудничества бизнеса и государства, реализация приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, вопросы внедрения информационных технологий в деятельность органов власти, развития механизмов нормотворчества, а также сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы», реализация программы «Цифровая экономика».
В качестве спикеров выступят представители минэкономразвития России, правительства Бурятии, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, Росздравнадзора, сообщает пресс-служба правительства РБ.
Глава Росздравнадзора работает в Улан-Удэ
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