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У главы Бурятии сменился первый помощник

У главы Бурятии сменился первый помощник
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Переехавший в республику вместе с Алексеем Цыденовым Валерий Галицкий покинул пост

Алексей Цыденов подписал распоряжение об освобождении с 31 мая Валерия Галицкого по собственному желанию от должности первого помощника главы Бурятии и руководителя группы советников.

И в тот же день переводом назначил с 1 июня на это место Алдара Гулгенова, занимавшего до этого должность советника руководителя республики.

Как сообщал «Байкал-Daily», Валерий Галицкий на пост был назначен прошлой весной, после назначения Алексея Цыденова руководителем региона. А перед этим работал в секретариате замминистра транспорта России, когда эту должность занимал действующий глава Бурятии.

Галицкий окончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт)» в 2008 году. Являлся помощником руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта.

В республиканских СМИ осенью прошлого года появился слух, что первый помощник главы в скором времени, возможно, вернётся обратно, в систему минтранса России. Эту информацию тогда Галицкий категорически опроверг.

Справка:

Гулгенов Алдар Цыденжапович родился в 1979 году в Улан-Удэ. Окончил Юридический факультет Бурятского государственного университета.

В 2014-2015 годах занимал должность заместителя председателя Комитета специальных программ администрации главы и правительства Бурятии. В 2016 году стал советником главы республики.
 
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