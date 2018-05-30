У главы Бурятии сменился первый помощник

Переехавший в республику вместе с Алексеем Цыденовым Валерий Галицкий покинул пост



Алексей Цыденов подписал распоряжение об освобождении с 31 мая Валерия Галицкого по собственному желанию от должности первого помощника главы Бурятии и руководителя группы советников.



И в тот же день переводом назначил с 1 июня на это место Алдара Гулгенова, занимавшего до этого должность советника руководителя республики.



Как сообщал «Байкал-Daily», Валерий Галицкий на пост был назначен прошлой весной, после назначения Алексея Цыденова руководителем региона. А перед этим работал в секретариате замминистра транспорта России, когда эту должность занимал действующий глава Бурятии.



Галицкий окончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт)» в 2008 году. Являлся помощником руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта.



В республиканских СМИ осенью прошлого года появился слух, что первый помощник главы в скором времени, возможно, вернётся обратно, в систему минтранса России. Эту информацию тогда Галицкий категорически опроверг.



Справка:



Гулгенов Алдар Цыденжапович родился в 1979 году в Улан-Удэ. Окончил Юридический факультет Бурятского государственного университета.



В 2014-2015 годах занимал должность заместителя председателя Комитета специальных программ администрации главы и правительства Бурятии. В 2016 году стал советником главы республики.

