Существующие конструкции не отвечают требованиям энергосбережения
Управление эксплуатации административных зданий администрации Улан-Удэ объявило аукцион на замену окон в здании мэрии на улице Ленина, 54.
- Помимо того, что истёк срок эксплуатации, данные конструкции установлены в своё время с однокамерными стеклопакетами и алюминиевым профилем, которые сейчас не отвечают требованиям 261 закона по энергосбережению. Идут большие теплопотери. У нас проведена экспертиза тепловизорная. Есть заключения, есть программа по энергосбережению. Самое главное, нам каждый год уменьшают расходы на закупку тепловых ресурсов, и мы уже не укладываемся. Мы просто вынуждены принимать сегодня такое решение, - прокомментировал для «Байкал-Daily» заместитель начальника управления Александр Афанасьев, отметив, что старые окна установлены более 10 лет назад.
За 2,1 миллиона рублей исполнитель должен будет до 1 ноября установить 48 пластиковых окон из пятикамерного профиля ПВХ с двухкамерными стёклами и противомоскитными сетками.
Подрядчик проводит работы «под ключ»: от выезда замерщиков, демонтажа и вывоза мусора до изготовления и установки изделий с подоконниками, откосами и отливами. Пять лет после установки окна должны находиться на бесплатном гарантийном обслуживании.
Заявки на участие в закупке принимаются до 6 июня, сам аукцион состоится 13 июня.
В мэрии Улан-Удэ заменят окна за 2 млн
Власть, Фото:
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