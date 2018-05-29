В мэрии Улан-Удэ заменят окна за 2 млн

Существующие конструкции не отвечают требованиям энергосбережения



Управление эксплуатации административных зданий администрации Улан-Удэ объявило аукцион на замену окон в здании мэрии на улице Ленина, 54.



- Помимо того, что истёк срок эксплуатации, данные конструкции установлены в своё время с однокамерными стеклопакетами и алюминиевым профилем, которые сейчас не отвечают требованиям 261 закона по энергосбережению. Идут большие теплопотери. У нас проведена экспертиза тепловизорная. Есть заключения, есть программа по энергосбережению. Самое главное, нам каждый год уменьшают расходы на закупку тепловых ресурсов, и мы уже не укладываемся. Мы просто вынуждены принимать сегодня такое решение, - прокомментировал для «Байкал-Daily» заместитель начальника управления Александр Афанасьев, отметив, что старые окна установлены более 10 лет назад.



За 2,1 миллиона рублей исполнитель должен будет до 1 ноября установить 48 пластиковых окон из пятикамерного профиля ПВХ с двухкамерными стёклами и противомоскитными сетками.



Подрядчик проводит работы «под ключ»: от выезда замерщиков, демонтажа и вывоза мусора до изготовления и установки изделий с подоконниками, откосами и отливами. Пять лет после установки окна должны находиться на бесплатном гарантийном обслуживании.



Заявки на участие в закупке принимаются до 6 июня, сам аукцион состоится 13 июня.