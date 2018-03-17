Подводный беспилотник, оснащенный ядерной энергетической установкой, может получить имя «Байкал». Голосование проходит на сайте Минобороны РФ. За этот вариант отдали 330 голосов. В списке лидеров: «Шептун», «Карась» и «Кракен»
Также предстоит выбрать названия боевому лазерному комплексу и крылатой ракете неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Голосование продлится до 16 марта, сообщает IRK.ru.
Подводный ядерный беспилотник может получить имя «Байкал»
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