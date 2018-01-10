Чиновникам разрешили не декларировать криптовалюту

В обновленных рекомендациях по декларированию доходов чиновников впервые упомянуты виртуальные валюты



Госслужащие могут не указывать их в справке, сказано в документе, который разработал Минтруд. Об этом сообщают «Известия».



«Минтруд выпустил новые методические рекомендации для чиновников «по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год)». Этот документ ведомство разрабатывает ежегодно при участии администрации президента и Генпрокуратуры. Госслужащие ориентируются на него во время декларационных кампаний. В новых рекомендациях пункт о том, что можно не декларировать полученные в натуральной форме товары и услуги, дополнен словами о том, что «формой справки не предусмотрено указание... виртуальных валют». К ним относится в том числе биткоин, курс которого поднялся за минувший год в 15 раз и достигал $20 тыс.», - сообщает издание.



Расширен перечень примеров «иных доходов», которые нужно фиксировать в декларации. Теперь в нем перечислены «денежные средства, полученные от родственников и третьих лиц на невозвратной основе» (за исключением супруг, супругов и несовершеннолетних детей).



В рекомендациях есть нововведения относительно детей. Теперь чиновникам нужно указывать, в каком учреждении воспитывается их несовершеннолетний ребенок — в графе «род занятий».



