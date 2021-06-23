Сразу три человека стали почётными гражданами Улан-Удэ

Список почётных граждан пополнили директор завода и два спортсмена
Сегодня на сессии Улан-Удэнского горсовета директору завода и двум сурдолимпийским чемпионам присвоили звание «Почетный гражданин Улан-Удэ». Впервые в истории города это звание присвоили сразу трём гражданам одновременно.
За вклад в социально-экономическое развитие столицы Бурятии звание присвоили директору Улан-Удэнского ЛВРЗ Сергею Заборских.
- Тут не только моя заслуга, но и заслуга всего большого коллектива нашего ордена Ленина локомотивовагоноремонтного завода, всех их семей. Поэтому я разделяю эту награду с нашим заводом, - скромно отметил Сергей Заборских.
За вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта звание присвоили спортсмену центра спортивной подготовки Александру Цоктоеву и главному тренеру спортивного клуба «Хобой» Григорию Кожевникову. Оба являются сурдолимпийскими чемпионами по вольной борьбе 2009 года.
Прежде почётное звание присваивалось не чаще одного раза в год и не более чем одному гражданину. Однако в ранее городские депутаты приняли решение, что высокое призвание могут вне очереди получить олимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские чемпионы.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее планировалось присвоение звания почётного гражданина Улан-Удэ главврачу республиканской инфекционной больницы Татьяне Сымбеловой. Был уже подготовлен проект решения о награждении. Однако Татьяна Сымбелова взяла самоотвод.
Звание почётного гражданина Улан-Удэ является высшей формой муниципального признания за особые заслуги гражданина перед городом и его жителями. Почётный гражданин получает бесплатный проезд в муниципальном транспорте, единовременное вознаграждение в пять тысяч рублей и ряд льгот при достижении пенсионного возраста, вроде компенсации оплаты за ЖКХ.
В 2020 году звание почётного гражданина Улан-Удэ не вручали. В 2019 году для присвоения звания был выбран директор Русского драмтеатра Пётр Степанов. Спустя короткое время после этого он ушёл из жизни.
В 2018 году список почётных граждан Улан-Удэ пополнил бывший мэр Виктор Кукшинов.
В 2017 году звание получил директор театра «Байкал» Дандар Бадлуев. Немалый вклад в это решение сыграла победа театра «Байкал» в телешоу «России-1» «Танцуют все!».
В 2016 году почётными гражданами города стали вице-президент РАН академик Александр Асеев и серебряный призёр Олимпиады Инна Степанова.
Сразу три человека стали почётными гражданами Улан-Удэ
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