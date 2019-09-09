Звание почётного гражданина Улан-Удэ шокировало Петра Степанова

Директор Русского драмтеатра прокомментировал присвоение ему звания почётного гражданина
Как сообщал «Байкал-Daily», директор Русского драмтеатра имени Бестужева Пётр Степанов стал почётным гражданином Улан-Удэ. Решение об этом городские депутаты приняли в конце августа. Вручение звания состоялось 6 сентября в преддверие Дня города. На сцене Бурятского оперного театра на собрании общественности Степанова наградил и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Звание «Почётный гражданин Улан-Удэ» Пётр Степанов получил «за большой вклад в развитие культуры и искусства города». Оно является высшим знаком признания заслуг гражданина перед городом и его жителями и присваивается не чаще одного раза в год и не более чем одному гражданину.
– Мне очень приятно. Такая награда говорит, прежде всего, о большом доверии города. А самое главное, это огромная ответственность за дальнейшее продвижение культуры Республики Бурятия, – прокомментировал Пётр Степанов. – Когда я узнал о звании, я испытал шок, не ожидал такого. Я много отдал городу: сил, энергии, и звание «Почётный гражданин», конечно, дорогого стоит.
Справка:
Пётр Степанов ещё до поступления в вуз трудился на рабочих специальностях в Русском драмтеатре имени Бестужева электриком, монтировщиком сцены. Также был помощником киномеханика ДК «Текстильщик», слесарем на заводе «Теплоприбор». По окончании института Степанов шесть лет проработал художественным руководителем Улан-Удэнского городского парка культуры и отдыха. Затем был небольшой период в должности режиссёра-постановщика Улан-Удэнского Республиканского театра кукол и наконец - назначение директором Городского парка культуры и отдыха.
Во время его работы с 1983 по 1985 годы Городской парк культуры и отдыха имел самый крупный павильон игровых автоматов в России и самую большую доходную часть среди учреждений культуры Бурятии. Парки города и республики были обеспечены аттракционами всех парковых форм.
Карьерная лестница далее выстраивалась таким образом: заведующий отделом культуры Улан-Удэнского исполнительного комитета Совета народных депутатов, директор Городского объединения парков культуры, директор производственно-коммерческой фирмы «Партнёр» Бурятского филиала АОЗТ «Хакасия – Интур». Также трудился заместителем директора Бурятской государственной филармонии.
В 1998 году Петра Степанова назначили директором Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева. Под его руководством удалось решить самый важный вопрос о передаче здания бывшего кинотеатра «Дружба» для дальнейшей реконструкции под размещение нового здания театра.
За вклад в отечественную культуру в 2006 году был награжден медалью В.С. Розова, в 2008 году – памятной медалью «85 лет образования Республики Бурятия», в ноябре 2009-го получил звание «Заслуженный строитель республики». В 2009 году имя Петра Степанова внесено в Книгу Почета Бурятии. В 2011 году награжден высшей общественной наградой РФ за особо выдающиеся заслуги трудовой деятельности в номинации «Цвет российской культуры» энциклопедии «Лучшие люди России» - орденом «Почета и славы».
Звание почётного гражданина Улан-Удэ шокировало Петра Степанова
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