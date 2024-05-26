Жительницу Бурятии оштрафовали за побои

Женщина признала свою вину
Баргузинским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении женщины по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои».
Установлено, что жительница района нанесла удар ладонью знакомой, схватила за волосы и поцарапала последнюю, причинив ей физическую боль и телесные повреждения.
В судебном заседании свою вину она признала полностью. Признана виновной, ей назначено наказание в виде административного штрафа.
Постановление суда не обжаловано, вступило в законную силу, сообщили в районном суде.
Женщина признала свою вину
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