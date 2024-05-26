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Жительницу Бурятии оштрафовали за побои

Жительницу Бурятии оштрафовали за побои
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Женщина признала свою вину

Баргузинским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении женщины по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои».

Установлено, что жительница района нанесла удар ладонью знакомой, схватила за волосы и поцарапала последнюю, причинив ей физическую боль и телесные повреждения.

В судебном заседании свою вину она признала полностью. Признана виновной, ей назначено наказание в виде административного штрафа.

Постановление суда не обжаловано, вступило в законную силу, сообщили в районном суде. 
штраф побои

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