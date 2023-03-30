Улан-удэнцы забили тревогу из-за шприцов возле гаражного кооператива

Обеспокоенные люди даже собрались писать заявление в полицию
Люди, запечатлевшие их на камеру, выдвинули две версии – либо шприцы в кооперативе выбросили так называемые инъекционные наркоманы, либо «любители домашнего лечения венерических заболеваний колют себе антибиотики за гаражами».
- Эти новые «цветочки» появляются постоянно. Такие соседи нам не нужны. Будем ставить видеокамеры и обращаться в полицию, – пригрозили улан-удэнцы.
В комментариях интернет-пользователи заявили: рядом находится медучреждение, так что, мол, «неудивительно». Жители бурятской столицы пишут, что подобное в городе вообще «на каждом углу».
- Эти новые «цветочки» появляются постоянно. Такие соседи нам не нужны. Будем ставить видеокамеры и обращаться в полицию, – пригрозили улан-удэнцы.
В комментариях интернет-пользователи заявили: рядом находится медучреждение, так что, мол, «неудивительно». Жители бурятской столицы пишут, что подобное в городе вообще «на каждом углу».
Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2019-го в Улан-Удэ произошёл шокирующий инцидент. Во время «добровольно-принудительной» уборки на улице Ключевская студент одного из вузов укололся о шприц.