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Улан-удэнцы забили тревогу из-за шприцов возле гаражного кооператива

Улан-удэнцы забили тревогу из-за шприцов возле гаражного кооператива
Общество,  Фото:vk.com/anonim_03u
Обеспокоенные люди даже собрались писать заявление в полицию

В паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» рассказали, что на территории гаражного кооператива рядом с физкультурно-спортивным комплексом (ФСК) Улан-Удэ повсюду валяются использованные шприцы. Медицинские изделия предстали перед глазами местных жителей после того, как в городе растаял снег.



Люди, запечатлевшие их на камеру, выдвинули две версии – либо шприцы в кооперативе выбросили так называемые инъекционные наркоманы, либо «любители домашнего лечения венерических заболеваний колют себе антибиотики за гаражами».

- Эти новые «цветочки» появляются постоянно. Такие соседи нам не нужны. Будем ставить видеокамеры и обращаться в полицию, – пригрозили улан-удэнцы.

В комментариях интернет-пользователи заявили: рядом находится медучреждение, так что, мол, «неудивительно». Жители бурятской столицы пишут, что подобное в городе вообще «на каждом углу».

Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2019-го в Улан-Удэ произошёл шокирующий инцидент. Во время «добровольно-принудительной» уборки на улице Ключевская студент одного из вузов укололся о шприц.

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