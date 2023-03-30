Улан-удэнцы забили тревогу из-за шприцов возле гаражного кооператива

Обеспокоенные люди даже собрались писать заявление в полицию

















- Эти новые «цветочки» появляются постоянно. Такие соседи нам не нужны. Будем ставить видеокамеры и обращаться в полицию, – пригрозили улан-удэнцы.



В комментариях интернет-пользователи заявили: рядом находится медучреждение, так что, мол, «неудивительно». Жители бурятской столицы пишут, что подобное в городе вообще «на каждом углу».







Как сообщал «Байкал-Daily» , весной 2019-го в Улан-Удэ произошёл шокирующий инцидент. Во время «добровольно-принудительной» уборки на улице Ключевская студент одного из вузов укололся о шприц. Люди, запечатлевшие их на камеру, выдвинули две версии – либо шприцы в кооперативе выбросили так называемые инъекционные наркоманы, либо «любители домашнего лечения венерических заболеваний колют себе антибиотики за гаражами».- Эти новые «цветочки» появляются постоянно. Такие соседи нам не нужны. Будем ставить видеокамеры и обращаться в полицию, – пригрозили улан-удэнцы.В комментариях интернет-пользователи заявили: рядом находится медучреждение, так что, мол, «неудивительно». Жители бурятской столицы пишут, что подобное в городе вообще «на каждом углу».

В паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» рассказали, что на территории гаражного кооператива рядом с физкультурно-спортивным комплексом (ФСК) Улан-Удэ повсюду валяются использованные шприцы. Медицинские изделия предстали перед глазами местных жителей после того, как в городе растаял снег.