«Это самое страшное»: Экс-депутат Народного Хурала после ДНР уехала работать в Запорожье



В сентябре 2022-го экс-депутат Народного Хурала Бурятии Оксана Бухольцева В сентябре 2022-го экс-депутат Народного Хурала Бурятии Оксана Бухольцева отправилась жить и работать на Донбасс. Она устроилась учителем физики в лицей в Донецке, где тогда катастрофически не хватало педагогов. Ранее наша землячка много лет преподавала эту дисциплину в средней школе в Северобайкальске.



Бывшей народной избраннице помогли глава республики Алексей Цыденов и руководитель полномочного представительства республики в Москве Игорь Зураев. Бухольцева нашла через соцсеть «ВКонтакте» квартиру и купила билеты – самый дорогой оказался на поезд из Северобайкальска до Улан-Удэ.



Она устроилась в Донецке и с тех пор регулярно делилась в соцсетях новостями об обстановке в новом российском регионе и о наших бойцах. А ещё активно участвовала в сборе гуманитарной помощи для участников СВО и не раз публиковала на личной странице во «ВКонтакте» фото с бойцами из Бурятии.



В начале лета выяснилось, что Оксана Бухольцева уволилась из лицея в Донецке и В начале лета выяснилось, что Оксана Бухольцева уволилась из лицея в Донецке и вернулась на малую родину. Она временно замещала отсутствовавшего преподавателя, который находился на передовой. Последний урок физики был 19 мая. В конце мая экс-парламентарий забрала трудовую книжку, расписалась в приказе об увольнении, отдала ключи от съёмной квартиры и села на автобус до Москвы. А уже 2 июня уже была дома – в Северобайкальске.



Недавно Бухольцева уехала работать уже в другой новый российский регион – Запорожскую область. Теперь она преподаёт в школе в Токмаке и в соцсетях сравнивает город с Донецком.



- За эти пять дней в Токмаке мой мир перевернулся. Это не Донецк, где уже с 2014 года школы работали на русском языке по программам, приближённым к российским. В Запорожье после референдума практически все, кому выдали российские документы и работают в школах, садах, на предприятиях, в силовых структурах и других органах власти, получали угрозы о пожизненном тюремном заключении или смерти. Да и расправой над родными и близкими их шантажировали, – написала Оксана Бухольцева на своей странице во «ВКонтакте».



Она упомянула и о психологическом давлении на всех, кто остался и начал работать и учиться на территории Запорожской области как российского региона.



- Мурашки по телу, когда я представила уровень ответственности за решение правительства Запорожья об очном обучении. Тут обстрелы, разрушены школы, контрнаступ ВСУ, который наши военные сдержали. тут и работа ПВО, а дети ходят в школы, сады, в кружки и секции. Правда весной учебный год часть школ заканчивала в эвакуации, но очно! – заявила экс-депутат.





По её словам, в Токмаке «ни у кого нет внешней реакции на происходящее».



- По-моему, это самое страшное, когда взрывы становятся чем-то обыденным, привычным. Ну неправильно это. Хотя я и сама уже не реагирую. Уроки закончились, автобусы развозят детей по домам, – отмечает Бухольцева. – Подвоз в школы организован из сёл, которые на все четыре стороны. И в каждой – по три-четыре блокпоста. И дороги, на которые хороший хозяин даже лошадь пожалеет отправить.