Они охватывают почти весь район
С начала года в Бичурском районе Бурятии появилось 12 новых маршрутов.
В октябре прошлого года между Минтрансом РБ и администрацией Бичурского района заключено соглашение о предоставлении финансирования из республиканского бюджета на приобретение пассажирского транспорта.
И уже в ноябре заключили договор на поставку пяти микроавтобусов марки Газель Next А65R32, а в декабре их получили. Тогда же транспортные средства передали в хозяйственно-транспортный отдел муниципального образования Бичурский район для осуществления перевозок.
- После пополнения автопарка МБУ ХТО новыми автобусами в распоряжении перевозчика находится семь автобусов, благодаря которым удаётся осуществлять пассажирские перевозки по 12 направлениям: «Бичура-Узкий Луг», «Бичура-Судутуй», «Бичура-Билютай», «Бичура-Хонхолой», «Бичура-Елань», «Бичура-Гутай», «Бичура-Топка», «Бичура-Верхний Мангиртуй», «Автовокзал-ул. Кирова», «Автовокзал-ул. Ленина», «Автовокзал-ул. Коммунистическая», «Автовокзал- ул. Калинина-п. Сахарный Завод», - сообщили в администрации Бичурского района Бурятии.
Новые маршруты охватывают 30 населённых пунктов района из 36.
В Бичурском районе Бурятии появилось 12 новых маршрутов
Общество, Фото:
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