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«Оставили груду земли»: В селе Бурятии возмутились работой коммунальных служб

«Оставили груду земли»: В селе Бурятии возмутились работой коммунальных служб
Общество,  Фото:"Прибайкалье-инфо"
Сельчане утверждают, что из-за оставленной кучи всю зиму и уже весну неудобно ездить

Жители села Турунтаево Прибайкальского района возмутились, что коммунальные службы оставили груду земли после ремонтных работ по одной из улиц.

- В Турунтаево по улице Оболенского между двумя домами 15-17 коммунальные службы в прошлом году раскопали канализацию, ремонт произвели и оставили за собой груду земли. Причём всю зиму и уже весну очень неудобно ездить. Сейчас во время таяния всё превратилось в кашу!! Ни обойти, ни нормально проехать! – написала администраторам группы «Прибайкалье-инфо.24/7» жительница села.

Глава сельского поселения Ольга Тутаева сообщила, что грунт вывезут в течение месяца: «Ремонт проводился в срочном порядке, при уже отрицательных температурах. В данный момент грунт ещё не оттаял. В течение месяца, при установлении устойчивой тёплой погоды, грунт будет вывезен».   
коммунальное хозяйство

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