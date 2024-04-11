«Оставили груду земли»: В селе Бурятии возмутились работой коммунальных служб

Сельчане утверждают, что из-за оставленной кучи всю зиму и уже весну неудобно ездить



Жители села Турунтаево Прибайкальского района возмутились, что коммунальные службы оставили груду земли после ремонтных работ по одной из улиц.



- В Турунтаево по улице Оболенского между двумя домами 15-17 коммунальные службы в прошлом году раскопали канализацию, ремонт произвели и оставили за собой груду земли. Причём всю зиму и уже весну очень неудобно ездить. Сейчас во время таяния всё превратилось в кашу!! Ни обойти, ни нормально проехать! – написала администраторам группы «Прибайкалье-инфо.24/7» жительница села.



Глава сельского поселения Ольга Тутаева сообщила, что грунт вывезут в течение месяца: «Ремонт проводился в срочном порядке, при уже отрицательных температурах. В данный момент грунт ещё не оттаял. В течение месяца, при установлении устойчивой тёплой погоды, грунт будет вывезен».

