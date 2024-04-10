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В Бурятии двум юнармейским отрядам присвоили имена Героев России

В Бурятии двум юнармейским отрядам присвоили имена Героев России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Увековечили память о Максиме Концове и Жаргале Гомбоеве

В Бурятии двум юнармейским отрядам присвоили имена Героев России Максима Концова и Жаргала Гомбоева, погибших в ходе спецоперации.

Церемония состоялась 10 апреля во время посещения агитпоезда Минобороны «Сила в правде». Юнармейскому отряду из улан-удэнской средней школы № 47 вручили свидетельство о присвоении имени Героя России Максима Концова. А отряду юных армейцев Мылинской средней школы (Закаменский район) – о присвоении имени Героя России Жаргала Гомбоева.

Свидетельства, удостоверения и значки юноармейцам вручали глава Бурятии Алексей Цыденов, временно исполняющий обязанности начальника Бурятского территориального гарнизона и руководитель агитационно-пропагандистской акции генерал-майор Сергей Приймак.

Максим Концов родился в 1988 году в Улан-Удэ. Окончил школу №47. Служил в войсках Росгвардии. За время службы неоднократно участвовал в боевых действиях в ходе контртеррористических операций на Северном Кавказе.

Погиб 24 марта 2022 года, когда в составе разведгруппы выдвинулся для проведения специального мероприятия. Группа вступила в бой с противником. Лично подавив огневую точку, лейтенант Концов обеспечил проведение маневра по окружению диверсионно-разведывательной группы. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчинёнными. Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей. Благодаря мужественным действиям лейтенанта был захвачен и ликвидирован крупный схрон оружия и боеприпасов. Звезду Героя России вдове Максима Концова вручили в апреле 2022-го.

Жаргал Гомбоев родился 4 октября 1975 года в селе Мыла Закаменского района. В 1992 году окончил Мылинскую среднюю школу. Служил в войсковых частях в разных регионах России, с ноября 2019 года был командиром мотострелкового взвода в войсковой части в Кяхте.

В спецоперации принимал участие с первых её дней. Гвардии капитан Жаргал Бадмаев принял участие в 30 разведывательных операциях в киевском направлении, в составе своего взвода уничтожил семь блокпостов, 18 пикапов.

На изюмском направлении Гомбоев, возглавляя штурмовую группу под артиллерийским огнем, уничтожил три опорных пункта, БМП противника и ещё четыре опорных пункта противника. На херсонском направлении ночью в составе бронегруппы на переднем крае обороны противника уничтожил вражеский танк, а затем скорректировал огонь артиллерии, что привело к уничтожению еще двух танков.

В феврале 2023 года в районе Угледара под командованием Гомбоева бронегруппа подавила два опорных пункта противника, обеспечив успешное продвижение штурмового отряда. При дальнейшем прикрытии офицер попал под минометный обстрел и погиб от полученных ранений. Звание Героя России ему присвоено посмертно осенью 2023 года.
юнармия Герой России

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