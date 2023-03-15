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Погибшего офицера из Бурятии представили к званию Героя России

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Гвардии капитан Жаргал Гомбоев участвовал в спецоперации с первых дней

В четверг, 16 марта, в Улан-Удэ простятся с гвардии капитаном Гомбоевым Жаргалом Баировичем, который погиб в ходе спецоперации. Он погиб 15 февраля, выполняя поставленную боевую задачу, оставаясь верным присяге и исполнив воинский долг, рассказали близкие Жаргала Баировича.

Жаргал Гомбоев родился 4 октября 1975 года в селе Мыла Закаменского района в семье заслуженного учителя Бурятии, отличника народного просвещения РСФСР, народного учителя республики Баира Будаевича и Розы Цыденовны.

В 1992 году окончил Мылинскую среднюю школу. В школьные годы был дружелюбным, общительным, жизнерадостным. В ноября 1993 года был призван в армию.

После поступил в Бурятский техникум статистики, экономики и ИТ. Успешно окончил его, получив диплом юриста. В 2001 году окончил Московский университет, факультет юриспруденции. 

Связал свою жизнь с воинской службой. С мая 2005-го по июнь 2008-го служил в воинской части в Кяхте. Затем поступил на курсы младших лейтенантов в Чите.

Десять лет – с 2009-го по 2019 год – служил в различных войсковых частях в Красноярском крае, Кемеровской, Ростовской, Челябинской областях. С ноября 2019 года был командиром мотострелкового взвода в войсковой части в Кяхте.

Вместе с сослуживцами Жаргал Баирович принимал участие в специальной военной операции с первых её дней.

В мае 2022 года получил ранение. После лечения и реабилитации в июле вернулся в строй и вновь отправился на СВО.

Представлен к награждению орденом Мужества и званию Героя России посмертно.

У Жаргала Баировича осталась любящая семья: супруга, сын, трое дочерей, сестра.

- Он навсегда останется в памяти родственников, односельчан, друзей как любящий и заботливый муж, лучший отец, чуткий и неравнодушный зять, внимательный брат, отзывчивый дядя, надёжный друг и командир. Он всегда будет нашим героем, - говорят его близкие.

Прощание состоится 16 марта в Улан-Удэ. Траурная церемония пройдёт на лукодроме с 12.15 часов. 
смерть

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