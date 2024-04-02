В центре Улан-Удэ на новой спортивной площадке обнаружен «очень грамотный» стенд

Сама же коробка «разваливается на глазах»

В социальных сетях обратили внимание на стенд, который установили около построенных в 2022 году площадок между домами 31,33 и 40,42 по улице Профсоюзной. Это район «дворянского гнезда», где жили партийные и советские деятели, и Лингвистической гимназии №3.

Подрядчика уличили не только в ошибках в тексте.

«Позорный стенд у спортплощадки между домами по ул. Профсоюзная, 40 и 42 никто и не думал менять. И дело тут не только в ошибке! Она, кстати, два раза повторяется! «Благоутсройство»! И гимназисты из школы рядом ржут над горе-авторами подписей, - сказано в посте. - Ещё одно: фотографии «До» на этом стенде лживы. Не такой была площадка. Была коробка с тренажёрами и песочницей с детским городком. А фото «До» сделано уже после того, как подрядчик приступил к работам и снёс всё, что было. И сфотал руины. Ложь. Ложь и безграмотность. При этих фотках ржут не только гимназисты, но и все местные жители: они-то помнят, что не пустырь со строительным мусором был между этими домами. Да и между «дворянским гнездом», где Потапов жил, и пятиэтажной панелькой (Профсоюзная, 31 и 33) деревья росли. Сейчас там детская площадка под открытым небом».













Как ранее писал «Байкал-Daily», именно эти две, недавно возведённые по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» спортивная и детская площадки «разваливаются на глазах». Ребятишки рискуют покалечиться там в любой момент. Есть у местных жителей и претензии к озеленению: убогие саженцы просто воткнули в землю. За ними никто не ухаживает.

«На саженцы деревьев без слёз смотреть нельзя. Такое впечатление, что их натыкали на.... Ну, вы поняли. Затопчут же эти палки и палочки...» - писали местные ещё в 2022 году.

Многие саженцы не пережили и первую зиму 2022-2023 гг. И тем более прошедшую.



Кстати, на торжественном открытии этих площадок в сентябре 2022 года заявлялось, что таких площадок в городе будет появляться всё больше и больше.

Тогда особо подчёркивалось, что по инициативе администрации Советского района и комитета городского хозяйства подрядчики максимально сохранили имеющееся озеленение. Также планировалась высадка еще 60 кустов акации желтой, груши лесной и яблони.

Строительство двух площадок обошлось в 19 млн рублей.